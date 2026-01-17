Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un exfutbolista campeón del mundo se une a 'Gran Hermano': "Necesito el dinero"

El exdelantero ha asegurado que ha aceptado la oportunidad por motivos económicos

Edilson en Big Brother Brasil

Andrea Riera

Tras una carrera llena de goles, títulos y polémicas, Edilson da Silva Ferreira, conocido como Edilson Capetinha, ha decidido reinventarse a sus 55 años y apostar por un nuevo reto: participar en 'Big Brother Brasil', el 'Gran Hermano' de Brasil.

El exdelantero vistió camisetas históricas como Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco da Gama y Benfica. Pero no solo destacó en esos clubes, sino también en la selección brasileña.

Apodado como 'Capetinha', fue convocado por Luiz Felipe Scolari para disputar la Copa del Mundo de 2002, en la que Brasil conquistó su quinto título mundial, y participó en cuatro partidos del torneo.

Sin embargo, su vida fuera del terreno de juego no ha sido fácil. Tras retirarse, Edilson enfrentó problemas legales que lo llevaron a pasar varias veces por prisión debido al impago de la pensión alimenticia de sus hijos, acumulando una deuda de alrededor de 430.000 reales.

Ahora, en el reality, el exfutbolista forma parte del grupo Camarote, junto a otras celebridades y figuras públicas. El programa también incluye a los Pipoca, concursantes anónimos seleccionados por votación pública, y a los Veteranos, participantes de ediciones anteriores que regresan para darle un giro a la competencia.

Respecto a sus motivos para entrar al reality, Edilson ha sido muy sincero: "Hoy estoy aquí por el premio. Ganamos dinero y tomamos decisiones acertadas y equivocadas. Mentalidad diferente, tiempos diferentes. Vine aquí por el premio. Necesito el dinero. Tomé malas decisiones en mi vida. Confié en mucha gente y caí. Estoy aquí por el dinero, en realidad".

El brasileño ya había explorado el mundo del entretenimiento. En 2013 participó en 'Bailando con las Estrellas', mostrando su versatilidad y capacidad para adaptarse a nuevos desafíos. Actualmente dirige una empresa de eventos, pero la emoción de estar frente a las cámaras y competir sigue siendo un motor importante en su vida.

