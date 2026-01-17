Elon Musk sucumbe: fin a la era del bikini en Grok

Una de cal y otra de arena No pasa todos los días que Elon Musk dé su brazo a torcer. Así que la noticia de la semana en el ámbito de las redes sociales es que el dueño de X y persona más rica del mundo ha cedido por fin a las presiones que le pedían eliminar la funcionalidad de Grok, su herramienta de inteligencia artificial, que permite desnudar virtualmente a las personas que aparecen en una foto. Como era evidente desde el principio, el uso que algunos daban a esa herramienta transgredía claramente las leyes de cualquier país; se ha denunciado que podría utilizarse para crear contenidos que podrían ser definidos como pornografía infantil. En una primera concesión, Musk había restringido la posibilidad de crear imágenes en bikini, o en ropa interior, a usuarios de pago. Esta funcionalidad había causado furor entre los miembros de X, y el propio Musk la había usado para bromear generando imágenes en bikini de sí mismo. Pero la presión ha terminado por tumbar definitivamente la herramienta para todos los perfiles, cuando ya tenía abiertas investigaciones judiciales en varios países, entre ellos el Reino Unido. Musk no ha sucumbido fácilmente. Mediante sus publicaciones en la red social puede seguirse la evolución de su postura, entre denuncia y denuncia del "genocidio blanco" que ahora centra sus preocupaciones políticas. Empezó defendiendo la libertad como valor supremo, pero al final tuvo que rendirse. "Hemos implementado medidas para evitar que la cuenta de Grok permita la edición de imágenes de personas reales con ropa reveladora, como bikinis", publicó su equipo en X. Para consolar al magnate, se supone, el Gobierno de EEUU ha decidido otorgarle un contrato en el Pentágono para integrar en los servicios de inteligencia del Ejército a Grok. Tendrán una versión "sin restricciones" del programa, lo cual no se sabe cómo puede afectar al futuro del 'bikinigate'.

Archivo - Logotipo de Grok, la inteligencia artificial de X / Europa Press/Contacto/David Talukdar - Archivo

El silencio de Juan Carlos Rivero El culebrón del Real Madrid ha estado muy entretenido esta semana. Florentino Pérez decidió echar a Xabi Alonso tras perder la Supercopa de Arabia contra el Barça. A toro pasado todos somos Manolete, pero el vídeo del saludo que el presidente dispensó a su hasta entonces empleado ya hacía prever el despido. Pérez ni mira a Alonso, que tampoco es que ponga mucho entusiasmo por su parte. Pero ese no fue ni mucho menos el plato fuerte de la semana en el menú de las redes sociales blancas. A Alonso lo sustituyó Álvaro Arbeloa, que lo primero que hizo fue caer eliminado de la Copa del Rey frente al Albacete. El último gol del partido, en el minuto 94, lo marcó el canario Jefté Betancor, un veterano trotamundos del fútbol de quien toda España conoce ahora su vida y milagros. Juan Carlos Rivero, narrador del partido en Televisión Española, tardó una eternidad en cantar el golazo. Muchos tuiteros interpretaron o bien que no se lo podía creer o bien que estaba esperando que alguien –el árbitro– intercediera en favor del Real Madrid y evitara su eliminación. "A Rivero han tenido que decirle por el pinganillo que tenía que narrar el gol", resume @kantinu. "Estoy llorando con que el demente madridista de Rivero haya tardado tres segundos en reaccionar al gol del Albacete", escribió, más contundente, @MemelenciaFC. A partir de ahí el culé medio –aunque no hace falta ser barcelonista, basta que te interese el fútbol y tengas sentido del humor– se comportó como suele hacerlo cada vez que hay un batacazo del Madrid: bajó al colmado más cercano para proveerse de 'snacks' y poner 'El chiringuito' en la tele. "Lo de mirar 'El chiringuito' cuando el Madrid se pega una hostia colosal siempre me ha parecido hedonismo de la peor calidad, pero hoy creo que no podré resistirme", anunciaba en X @PonsPereAntoni.

Juan Carlos Rivero. / RTVE

Del bocadillo a la tortilla El mítico bocadillo de papada ibérica del cocinero Paco Roncero tiene sucesor. Aquel plato saltó a la fama después de que el chef decidiera echarle una cantidad de aceite de oliva a todas luces excesiva: le puso aceite a las dos rebanadas, al embutido, al tomate y después le puso aceite por encima al pan, que también era de aceite. Los comentarios en las redes sociales rayaron a gran altura humorística: "Después de ver el vídeo ya no me salta la cadena de la bici, gracias", "he de reconocer que es el bocadillo más bueno que me he bebido en mi vida", "Paco, tengo 100 hectáreas de olivos, ¿me daría para un bocadillo?", "Paco, hice el bocadillo como dijiste pero no arranca". Las risas que desataron en el canal de Youtube 'Colgados del aro' inmortalizaron la creación culinaria. En las últimas semanas se ha viralizado la publicación en Instagram de la cuenta @familia_risitas_ en la que una mujer hace una tortilla de patatas. En el vídeo, que graba su marido, explica que a su familia no le gusta la tortilla cruda, que en los últimos tiempos es la forma canónica de cocinarla. "Nos gusta cuajada, a nosotros y a los niños", dice. Y en ese momento procede a cortarla, y se ve que por dentro está, efectivamente, muy muy hecha, hasta el punto de que podría confundirse con otros alimentos mucho más sólidos que una tortilla de patatas tradicional. Los comentarios son, como en el caso del bocadillo de Paco Roncero, lo mejor de la publicación, y muestran el ingenio infinito de alguna gente: "¿Es curada o semicurada?", "si la cortas en triángulos tienes topes para las puertas", "tiene muy buena pinta, ¿cuántos días la haces por cada lado?", "homologada por la DGT como rueda de repuesto", "¿puedes dar las cantidades? Entiendo que has usado yeso de secado rápido", "he tenido que ir a beber agua después de ver el vídeo", "muy duros los comentarios... y la tortilla también".