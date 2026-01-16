Nick Reiner estuvo sometido a una tutela por motivos de salud mental en 2020

Nick Reiner, acusado de asesinar a sus padres, el director de cine Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, estuvo sometido a una tutela por motivos de salud mental en 2020, según señala el diario 'New York Times'.

El diario, que cita dos fuentes anónimas conocedoras del acuerdo legal, añade que un funcionario del Tribunal Superior de Los Ángeles indicó que esta tutela finalizó en 2021.

Nick Reiner, que tiene 32 años, padece una enfermedad mental grave y, en las semanas previas a su detención, había tenido dificultades a raíz de un cambio en su medicación, según señalaron al diario estadounidense dos personas conocedoras de su estado de salud.

Una de ellas señaló que había sido diagnosticado en distintos momentos de esquizofrenia y de trastorno esquizoafectivo.

Cambio de tratamiento

La medicación que estaba tomando el hijo de Rob Reiner era eficaz, pero los efectos secundarios le hicieron cambiar a un nuevo tratamiento, aproximadamente un mes antes de que sus padres fueran asesinados, según las mismas fuentes consultadas por el diario.

Nick Reiner ha luchado durante años con la adicción. Su abogado defensor, Alan Jackson, anunció su retirada del caso el pasado 7 de enero y ahora su defensa está a cargo de un abogado de oficio.

Este primer abogado no explicó las razones de su marcha, pero sí declaró que "de acuerdo a la legislación de California, Nick Reiner no es culpable de asesinato".

"Grave discapacidad"

La tutela a la que fue sometido Nick Reiner, señala el diario, indica que un juez determinó que el hijo mediano del director tenía una "grave discapacidad" y que por su enfermedad mental era incapaz de asegurarse necesidades básicas como comida, ropa o una casa.

No está claro por qué la tutela de Nick Reiner no se prolongó más allá de un año, añade el diario.

Rob Reiner y su mujer fueron encontrados apuñalados dentro de su casa de Brentwood el pasado 14 de diciembre. Su hijo fue detenido un día después.

La pareja fue encontrada por su hija, quien llegó a la casa después de que una masajista la llamara para avisarle que sus padres no abrían la puerta, según 'Los Angeles Times'.

Nick Reiner compareció por primera vez el 17 de diciembre ante un tribunal con una bata azul de prevensión del suicidio. El 5 de enero 'People' reveló que el acusado se encontraba bajo vigilancia por suicidio en el Centro Correccional Twin Towers en el centro de Los Ángeles y en un régimen de aislamiento.