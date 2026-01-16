El mensaje póstumo de la 'influencer' Sara Bennett de 39 años: "Me alegro de no haberme ido de repente, incluso con el sufrimiento"

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) “es una enfermedad neurodegenerativa irreversible, letal y sin cura que se caracteriza por la degeneración progresiva y muerte de las neuronas motoras”, según explica la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica, que añade que esta enfermedad “va paralizando poco a poco prácticamente todos los músculos del cuerpo de quien la padece, de forma que la persona va dejando de andar, moverse, hablar, comer… hasta incluso de respirar sin ayuda. Frente a ello, los sentidos y la capacidad intelectual se mantienen intactos”.

No entiende de clases

Por desgracia, esta dolencia pertenece a ese porcentaje de enfermedades que no tienen cura. Por tanto, es de esas de las que no te puedes librar si tienes la mala suerte de padecerla: no hay dinero en el mundo suficiente para curarla, porque se desconocen las claves para frenarla totalmente y porque no se ha encontrado una forma de revertir el dolor ni detener la enfermedad por completo, a pesar de que la investigación vaya avanzando.

Un ejemplo de ello son el gran número de personalidades que la sufren o la han sufrido hasta el fin de sus días, como fueron el científico Stephen Hawking, el actor de 'Anatomía de grey' Eric Dane o los españoles Ramón Arroyo -que inspiró la película '100 metros'-, el presentador y actor de doblaje Constantino Romero, que murió en 2013, o el exportero del FC Barcelona Juan Carlos Unzué

Conmoción en las redes

Esta devastadora realidad se ha cobrado recientemente a otra cara pública, lo que ha conmocionado a las redes sociales.

La 'influencer' estadounidense Sara Bennett ha fallecido tres años después de ser diagnosticada de esclerosis lateral amiotrófica. La mujer, que tenía 39 años, dejó un mensaje para sus seguidores, escrito durante los días previos a su muerte. En el texto, Bennett se despide de su entorno y lanza algunas reflexiones sobre los últimos instantes de la enfermedad.

Un adiós prescrito

La creadora de contenidos fue diagnosticada en marzo de 2023, aunque un año atrás empezó a experimentar los primeros síntomas. Como Bennett fue perdiendo de forma progresiva el control de su cuerpo y sus capacidades, se vio obligada a retirarse de la esfera profesional y a cambiar por completo su vida personal.

“No siento dolor ni estoy cansada. Puedo reír, hablar y moverme. Al reflexionar sobre los últimos meses de mi vida, me alegro de no haberme ido de repente, incluso con el sufrimiento. He completado mi lista. Incluso si no crees en nada, estoy alimentando la tierra y mi árbol. Me encantó esta vida, y estoy agradecida por el tiempo”, recitaban las líneas del comunicado de Sara Bennett publicado el pasado día 14, a pesar de que falleció el día anterior.

Las últimas voluntades de Sara

Un día después de ese comunicado, desde su perfil de Instagram (@theanandapivot) se publicó otro escrito con las últimas voluntades de Bennett: “En lugar de flores, Sara ha pedido personas que quieran contribuir para donar a las cuentas 529 College Fund [un programa de ayudas para estudios] para Lincoln y Will”, sus hijos de 7 y 9 años.

En la publicación, donde las instrucciones para donar están perfectamente detalladas, se hace un perfecto repaso por la vida de Sara Bennett: “Profesora, 'coach' y pequeña empresaria, pero su vida cambió radicalmente debido a los desafíos de este devastador diagnóstico”.

“A pesar de perder su independencia, Sara se mantuvo resiliente, valiente y altruista hasta el final, encontrando nuevas maneras de conectar e inspirar a otros como madre, esposa, defensora, empresaria e 'influencer' en redes sociales”, prosigue el texto de su última publicación.

Ayudar hasta el último suspiro

Después de que le diagnosticaran la enfermedad, Bennett utilizó sus redes sociales para enseñar la evolución de la ELA y cómo era convivir con ella. Así pues, desde 2023, Bennett compartió sus cambios físicos y el desarrollo de su enfermedad con sus seguidores, con los que no cesó la comunicación, porque quería ayudar a los que atravesaban situaciones similares.

“La pérdida de Sara a causa de esta enfermedad nos recuerda que debemos esforzarnos al máximo para vivir una vida que se alinee con sus valores altruistas. Si desea honrar su trabajo y su familia, considere donar a los planes de ahorro universitarios 529 de sus hijos”, terminaba el texto de la publicación, con la que su perfil se ha llenado de mensajes de amor y despedida, especialmente de personas que han vivido la misma enfermedad desde cerca.