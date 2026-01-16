Muere a los 48 la supuesta hija de Freddie Mercury

La supuesta hija del cantante Freddie Mercury, conocida públicamente como B, ha fallecido a los 48 años, según ha confirmado este jueves su marido al diario británico ‘Daily Mail’.

‘Love, Freddy’

La historia de B salió a la luz en la biografía ‘Love, Freddie’, escrita por Lesley-Ann Jones y publicada el pasado 5 de septiembre de 2025, coincidiendo con el que habría sido el 79 cumpleaños del cantante.

En el libro se recogen varias declaraciones de B, donde afirma haber nacido de una relación extramatrimonial del líder de Queen en 1976.

Además, también confirma que el artista estuvo presente durante su infancia y la llamaba cariñosamente Bibi o 'trésor' ('tesoro', en francés).

Cáncer óseo

La supuesta hija de Mercury se dedicaba a la medicina y decidió mantenerse en el anonimato para proteger su vida profesional y a su entorno familiar.

Su marido, Thomas, ha declarado en el ‘Daily Mail' que la causa del fallecimiento de su mujer había sido un cordoma, un cáncer óseo poco frecuente, contra el que estaba luchando desde hacía años.

“B está ahora con su amado y amoroso padre en el mundo de los pensamientos. Sus cenizas fueron esparcidas al viento sobre los Alpes”, ha revelado Thomas.

Una historia secreta

Mary Austen, expareja de Mercury, confesó que no conocía la existencia de B y dudaba que fuera cierto que era su hija. Además, sus abogados intentaron, sin éxito, frenar la publicación de la biografía escrita por Jones.

En el libro, también se comenta que Mercury podría haber dedicado canciones como ‘Bijou’ o ‘Don’t Try So Hard’ a su supuesta hija, aunque este extremo no ha podido ser confirmado por el entorno del cantante.

Tras el fallecimiento, la familia de B se plantea publicar unas fotografías de ella junto a Mercury para demostrar la veracidad de la historia.