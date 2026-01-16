La Casa Blanca se marca un reguetón: usa el 'Dame más gasolina' de Daddy Yankee para presumir de la bajada del precio del carburante | VÍDEO

La Casa Blanca vuelve a ser tendencia en redes sociales por un vídeo publicado en su cuenta oficial de Tiktok que acumula más de 10 millones de visualizaciones en menos de 24 horas.

Una promesa cumplida

El Gobierno de Donald Trump ha publicado las imágenes para celebrar que el precio de la gasolina ha bajado por debajo de los tres dólares -algo más de 2,5 euros- por galón, una medida que equivale a casi 4 litros, en 43 de los 50 estados de Estados Unidos.

“Promesas hechas, promesas cumplidas… 43 estados con precios de gasolina por debajo de 3 dólares”, menciona el vídeo.

Un ‘hit’ de reguetón

Un detalle que no ha pasado desapercibido es la canción que acompaña al vídeo publicado por La Casa Blanca, donde aparecen los precios de la gasolina en los diferentes estados, intercalados con algunas imágenes del presidente Donald Trump en actos públicos.

La banda sonora elegida para el vídeo es ‘Gasolina’, la mítica canción de Daddy Yankee publicada en 2004, que se ha consolidado como uno de los grandes ‘hits’ del reguetón y cuyo estribillo dice: 'A mí me gusta la gasolina, dame más gasolina".

Las reacciones no se han hecho esperar y la publicación de La Casa Blanca se ha llenado de comentarios tanto a favor como en contra del presidente.

“Como latina que vive en California, apruebo este mensaje” o “Gasolina, porque no hay canción aún que hable del petróleo” han sido algunos de los comentarios publicados en Tiktok.

Petróleo venezolano

La publicación del vídeo ha coincidido con el momento en el que Estados Unidos ha realizado la primera venta de petróleo venezolano, según ha confirmado Europa Press.

La transacción se ha realizado por un valor de 500 millones de dólares (cerca de 430 millones de euros) tan solo dos semanas después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas (Venezuela).