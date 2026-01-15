Vídeo donde intenta zafarse
La presentadora argentina Susana Giménez defiende a Julio Iglesias: "Es un caballero"
Julio Iglesias encarga su defensa a José Antonio Choclán, el "abogado de los pactos" que logró ventajas para Aldama
Julio Iglesias dice que todo "se va a aclarar" y su entorno cercano niega las acusaciones de abusos
La Fiscalía de la Audiencia Nacional interrogará a las denunciantes de Julio Iglesias y reclaman que sean como testigos protegidos
EFE
La presentadora argentina Susana Giménez señaló en las últimas horas que el cantante Julio Iglesias es "un señor" y "un caballero" y minimizó un episodio ocurrido hace 20 años pero que se viralizó el miércoles en las redes, en el que el cantante español la besó en televisión contra su voluntad: "Siempre me daba besos, porque somos amigos".
"Siempre me daba besos porque somos amigos hace 50 años. Jamás hablaré mal de Julio Iglesias, es mi amigo, lo amo, lo admiro, es un caballero", expresó Giménez en declaración al canal América TV.
Consultada sobre la denuncias de abuso sexual presentadas contra Iglesias, la presentadora respondió "No tengo idea, no me meto". Sin embargo, añadió: "Julio es un señor, realmente un señor, además lo adoro y lo admiro y siempre juega con eso. Me da besos".
Giménez, de 81 años y una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, explicó además, en tono jocoso, que comentó con Miranda Rijnsburger, esposa de Iglesias, que este le "daba besos todo el tiempo", a lo que, dijo, le respondió: "Tú ya sabes cómo es Julio".
Los comentarios de la presentadora y actriz llegan poco después de que se viralizara un video en redes sociales en el que se ve al cantante español besarla contra su voluntad en repetidas ocasiones durante una visita a su programa en 2005. En el video se escucha a Giménez decirle a Iglesias que pare y que es un hombre casado, cuestión que él minimiza antes de continuar besándola.
Proceso en curso
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España tomará declaración en calidad de testigos protegidas a las dos mujeres que el pasado 5 de enero denunciaron, representadas por la organización Women's Link, casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante.
Los hechos habrían ocurrido en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana, Bahamas y España. Una de las mujeres era empleada del hogar y la otra fisioterapeuta, según reveló una investigación del medio digital español elDiario.es y el canal estadounidense Univisión. Desde la revelación de las acusaciones el pasado martes, el cantante no ha querido hacer declaraciones a los medios y se ha limitado a señalar a la revista 'Hola' que todo se va a aclarar.
