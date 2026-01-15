De Instagram a la tele: quién es Delicious Martha, la 'influencer' con 2 millones de seguidores que sustituye a Samantha en 'MasterChef'

Tras 13 años y 38 ediciones de 'Masterchef', la salida de Samantha Vallejo-Nágera ha sacudido la normalidad del programa. Y será la 'influencer' Delicious Martha quien coja las riendas del programa junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

2026 ha comenzado con novedades para este icónico programa de RTVE. Samantha Vallejo-Nágera tendrá nuevas iniciativas en el audiovisual y proyectos relacionados con gastronomía y estilo de vida, además de seguir con sus negocios de hostelería, lo que no le ha permitido seguir en 'Masterhef'.

El programa de RTVE MasterChef estrena 2026 con un nuevo jurado tras 13 años y 38 ediciones en el que ya no estará Samantha Vallejo-Nágera junto a Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, y al que se incorpora la creadora de contenido Delicious Martha.

A partir de ahora, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Delicious Martha, se encargarán de asesorar, catar, evaluar y compartir sus conocimientos con los aspirantes de 'MasterChef 14', que inicia ahora sus grabaciones. Esta nueva incorporación pretende reforzar su conexión con el mundo digital.

Marta, entusiasmada con su nuevo proyecto

Con dos millones de seguidores en Instagram, la creadora de contenido Marta Sanahuja, más conocida como Delicious Martha, se incorpora al programa tras ser reconocida Bloguera de Oro otorgado por Canal Cocina.

Se declara "fiel defensora de que la comida entra por los ojos y debe hacerte disfrutar y vivir una experiencia para que sea realmente buena", explica RTVE. "Demasiado feliz. Me incorporo al jurado de Masterchef en esta nueva temporada", ha escrito Marta Sanahuja en Instagram.

La 'influencer' es conocida por compartir recetas saludables, pero también "deliciosas". Marta empieza esta nueva aventura entusiasmada, como ha demostrado en redes sociales. En una historia de Instagram, también ha compartido una imagen de pequeña en la que escribe "llegará un día en el que tu madre te insista para que hagas tu propio blog de cocina. Es muy importante que le hagas caso". Seguidamente, comparte otra fotografía con el uniforme de Masterchef en la que añade "por suerte lo hice".