Más allá del banquillo: así es la fortuna que ha construido Xabi Alonso fuera del fútbol

La reciente salida de Xabi Alonso del Real Madrid, anunciada un día después de la derrota en la final de la Supercopa frente al FC Barcelona, no solo ha generado debate sobre su futuro deportivo, también ha puesto el foco en algo que hasta ahora permanecía en un segundo plano: la impresionante estructura patrimonial que el técnico vasco ha construido durante más de dos décadas.

Lejos de limitarse al fútbol, Alonso ha tejido un entramado empresarial y financiero que lo sitúa entre los exfutbolistas españoles con mayor diversificación económica.

Mucho más que un entrenador: el estratega empresarial

Antes de su etapa en los banquillos, Alonso ha desarrollado una carrera de élite en clubes como la Real Sociedad, el Liverpool, el Bayern de Múnichy el Real Madrid.

Este recorrido le ha permitido acceder a salarios millonarios y a una proyección internacional que supo convertir en oportunidades de negocio.

Durante su contrato como entrenador del Real Madrid habría percibido entre 7 y 9 millones de euros anuales.

Pero su visión iba más allá del césped: empezó a diversificar su patrimonio mientras aún era jugador profesional, apostando por inversiones estables y de largo recorrido.

El imperio inmobiliario que pocos conocían

Uno de los pilares más sólidos de su patrimonio es el sector inmobiliario.

A través de Tavaro XXI S.L., empresa gestionada por su esposa Nagore Aranburu, Xabi Alonso ha adquirido propiedades de alto valor en Madrid y el País Vasco.

Mansión en El Viso (Madrid)

Tras un articulo en la revista 'Lecturas', publicado en mayo de 2025, se han podido ver algunas imágenes y parte de la distribución de esta vivienda, la cual consta de:

Mansión de 920 m² construidos.

construidos. Parcela de 620 m².

Valor estimado: 15 millones de euros.

6 dormitorios con vestidores y 8 baños.

Sala de cine, piscina, jardín de 300 m².

Garaje para 5 vehículos.

Propiedad sin hipoteca, adquirida en 2015.

Chalet exclusivo en Igeldo (San Sebastián)

Parcela de 10.728 m².

Mil metros edificados.

Valor superior a 2 millones de euros.

Vistas al Cantábrico, piscina y ventanales panorámicos.

Actualmente inmerso en un litigio urbanístico tras una denuncia de las asociaciones ecologistas Haritzalde y Ekologistak Martxan Gipuzkoa por prevaricación y usurpación de bienes público.

Estas inversiones, gestionadas en conjunto con su esposa, han reforzado un patrimonio inmobiliario que sigue creciendo.

Marca Xabi Alonso: un activo millonario

Su imagen pública se ha convertido en un pilar clave de su riqueza. Ha sido embajador de marcas como: Emidio Tucci, El Corte Inglés, Adidas y Porsche.

Imagen de archivo de un anuncio de El Corte Ingles en el que sale Xabi Alonso. / Bcn

Además, su colaboración con el videojuego Top Eleven y su presencia en Instagram -donde a mediados de enero cuenta con más de 13 millones de seguidores- lo convierten en un perfil muy atractivo para acuerdos comerciales.

Un futuro incierto

La salida de Xabi Alonso del Real Madrid abre un nuevo capítulo en su carrera.

Mientras el mundo del fútbol especula sobre su próximo destino, lo que está claro es que el exentrenador ha construido una red patrimonial robusta, diversificada y estratégicamente planificada.

Su futuro deportivo puede ser una incógnita, pero su futuro económico parece estar más que asegurado.