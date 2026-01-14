Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Viral en TikTok

¿Quién es Montserrat Pujol, la usuaria que pide a los 'influencers' españoles que creen contenido en catalán?

Lola Gutiérrez

Hace un par de semanas que una usuaria hasta la fecha desconocida, Montserrat Pujol, irrumpió en TikTok. Desde entonces, sus comentarios han opacado los vídeos de muchos 'influencers' españoles pidiéndoles contenido en catalán.

Todavía se desconoce si es un personaje real o un 'bot', pero ha logrado calar en los creadores de contenido en apenas 15 días. "En catalán tendría más encanto", "En catalán, por favor", "¿Podrías poner subtítulos?" o "Sería mejor en catalán", son algunos de los comentarios que ha dejado en TikTok. Lo curioso es que no escribe solo a catalanes, sino que la mayoría de sus peticiones son a 'influencers' que no conocen el idioma.

El extremeño que ha publicado vídeos en catalán

Pero su insistencia ha logrado convencer a muchos 'influencers' y algunos de ellos se han atrevido con el catalán. Es curioso el caso de Raúl Otero, el extremeño que reconoce que "aprendí catalán por ella" que ya ha subido dos vídeos en esta lengua, pese a que tiene que preparárselo y tarda "mucho más tiempo".

Otros creadores de contenido que sí hablan catalán no han dudado en responder a Montserrat, que les ha agradecido que publiquen contenido en su lengua.

