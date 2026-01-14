Julio Iglesias y su relación con las bailarinas: el patrón que se repite

Nuevo miércoles, nuevo episodio de Mamarazzis, el pódcast sobre prensa del corazón de EL PERIÓDICO a cargo de Laura Fa y Lorena Vázquez, que juntas conforman uno de los dúos más representativo en lo que a seguimiento de la actualidad de los famosos se refiere. Cabía esperar que, tras las informaciones surgidas en las últimas horas, el capítulo de esta semana tuviese a Julio Iglesias como protagonista.

No ha sido el único, pues sobre la mesa también estaban nombres como el de Sara Carbonero, Sofía de Grecia y, Victoria Federica; a ellos se ha sumado a última hora un Miguel Bosé que muy seguramente también acaparará titulares en los próximos días. ¿Te quedas a descubrir por qué?

Julio Iglesias, acusado de agresión sexual

La mañana del martes saltaba la noticia de que la organización Women's Link Worldwide había denunciado a Julios Iglesias por presuntos abusos sexuales contra dos de sus extrabajadoras domésticas, según informó eldiario.es. Las víctimas, de nombres ficticios (Laura y Rebeca), aseguran haber sufrido abusos, vejaciones e incluso agresiones cuando trabajaban en la casa del cantante en Punta Cana, República Dominicana. Así, no consta que se produjesen delitos en España, donde, a diferencia del país caribeño, existen instituciones y procesos específicos para casos de violencia de género.

Pese a que los hechos se remontarían a 2021, no ha sido hasta ahora cuando han salido a la luz por medio de testimonios bien armados, que equiparan aquel período como prácticas cercanas a la esclavitud: abusos laborales, psicológicos, sexuales. De todo tipo. Las víctimas cuentan con entrevistas grabadas en vídeo; los exámenes ginecológicos que se les exigía para trabajar allí, ya fuese por control de enfermedades de transmisión sexual o embarazos; informes psicológicos realizados por los profesionales a los que acudieron debido a sus traumas; e incluso los contratos laborales. Con todo, Ramón Arcusa afirma que su compañero de profesión está "molesto", aunque no preocupado; una información contradice a la de la periodista Paloma García-Pelayo.

Si bien las Mamarazzis respetan un término jurídico como la presunción de inocencia, su posicionamiento es claramente del lado de las víctimas. Sí que señalan las actitudes "lamentables" de determinados personajes del 'star-system': Ana Obregón, por un lado, negó en 'Y Ahora Sonsoles' (luego acudiría, con tono más moderado, a 'De viernes') haber presenciado ningún abuso –de la misma manera que ya hizo con Epstein– por parte de Iglesias; por otro lado, Jaime Peñafiel fue más contundente en sus declaraciones, tachando a las denunciantes de "miserables" y asegurando que las relaciones habían sido consentidas. La más "lista" en este sentido fue Isabel Preysler, quien manejó la situación a las mil maravillas reconociendo el 'shock' tras conocer la noticia pero manteniendo silencio por respeto a las víctimas.

Así era su relación con las bailarinas

Al testimonio de las dos mujeres, que quizás genera desconfianza entre sectores machistas y racistas, lo acompañan las memorias de Vaitiare, expareja de Iglesias. En un libro ahora descatalogado, la primera ex del cantante, cuya relación comenzó siendo todavía menor, abordaba los recurrentes encuentros del artista con otras mujeres: "Cada noche hay una mujer distinta en nuestra cama", dijo.

Sea como sea, las Mamarazzis han compartido informaciones exclusivas y contrastadas, procedentes del entorno cercano de Julio Iglesias, que son un dibujo de sus patrones (no delictivos; sí reprobables) con las bailarinas. Concretamente, Fa y Vázquez han podido saber por medio de un testimonio en primera persona que cuando Iglesias se "encaprichaba" de una bailarina a la que conocía, por ejemplo, en sus visitas a programas de televisión, en menos de 24 horas ya formaba parte de su 'staff' profesional. Y no solo eso. A los suculentos contratos que el intérprete musical ofrecía, muchas veces con incentivos que iban más allá de una relación meramente laboral, se añadían "premios" como operaciones de cirugía estética. La información coincide con la promesa de un aumento de pecho a una de las víctimas, como cuenta el medio anteriormente mencionado.

A su vez, las bailarinas eran conocedoras del control absoluto que Julio Iglesias tenía de sus vidas privadas: horarios de entrada y salida, parejas, rutinas. Una de las fuentes cuenta que, si bien no fue víctima de ningún delito, sí sintió su espacio personal invadido cuando el cantante trató de contratarla acorralándola: "Yo quería que me absorbiera la pared", han citado las Mamarazzis, dejando evidencia de la incomodidad del testimonio.

Para terminar, Fa y Vázquez han explicado que entre las solicitudes del artista solía haber toda una planta de hotel, que se intentaba llenar con "visitas femeninas". En definitiva, un cúmulo de dinámicas de "cosificación absoluta".

Sara Carbonero recibe el alta

Sara Carbonero ya se encuentra en Barcelona tras recibir el alta hospitalaria después de once días ingresada, tres de ellos en la UCI. Una intervención que, tal y como explicaba 'Vanitatis', no tenía nada que ver con el cáncer que sufrió en 2019 y que tanto marcó su vida personal y profesional.

Tras conocerse la noticia, las Mamarazzis no han dudado en enviarle un mensaje de cariño y apoyo, deseándole una pronta recuperación alejada del ruido de los medios de comunicación.

Las dos caras de la Familia Real

Pasando a la Casa Real, la portada de 'Semana' muestra a Victoria Federica disfrutando de un viaje a Abu Dabi junto a su novio, en un año en el que el cumpleaños del rey emérito, el pasado 5 de enero, pasó prácticamente desapercibido. Una imagen de normalidad y ocio que contrasta con otros frentes más delicados dentro de la Familia Real.

Y es que existe una creciente preocupación por el estado de salud de Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, que padece una enfermedad cognitiva degenerativa. Esta situación ha llevado a la emérita a cancelar su agenda oficial, incluidos actos previstos en Canarias, para permanecer junto a su hermana, de 83 años, en estos momentos complicados.

Miguel Bosé inscribe a sus hijos en una escuela de Andorra

Las Mamarazzis desvelaban en pleno programa una información que seguro dará mucho que hablar: Miguel Bosé ha sido visto este lunes en un colegio de Andorra para inscribir personalmente a sus dos hijos. Testigos presenciales aseguran a las Mamarazzis haberlo visto también paseando tranquilamente por el centro y otros puntos del principado.

Julio Iglesias y su relación con las bailarinas: el patrón que se repite

El cantante, que lleva muchos años fuera de España y afincado en Panamá, parece que no tiene intención de regresar a su país natal por ahora, aunque sí podría hacerlo a la península. Con todo, se desconoce si se trata de un plan a corto o largo plazo, o incluso de algo temporal, como un curso de verano o de esquí. Lo que sí parece claro es que entre sus planes estaría acercarse de nuevo a una zona próxima a España y, por supuesto, con una fiscalidad más favorable. Como ironizaba Fa: “Lo de pagar impuestos a Miguel Bosé le gusta tanto como vacunarse”.

Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis