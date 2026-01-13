Sara Carbonero recibe el alta tras 11 días hospitalizada por un fuerte dolor abdominal

Hospitalizada desde el pasado 2 de enero a causa de un fuerte dolor abdominal del que fue intervenida de urgencia poco después de su ingreso en el hospital José Molina Orosa de Lanzarote -donde se encontraba disfrutando de unas vacaciones navideñas con su novio José Luis Cabrera y un grupo de íntimos amigos como la presentadora Isabel Jiménez- Sara Carbonero continúa evolucionando de modo lento pero positivo, y según el 'Hola', ya ha recibido el alta médica.

"Sara Carbonero ha recibido el alta después de once días ingresada. Puede continuar ya con la recuperación en la tranquilidad de su hogar, rodeada de todos sus íntimos", han explicado en su página web. A pesar de que tras abandonar la UCI el pasado jueves para pasar a planta diferentes medios de comunicación aventuraron que sería este lunes cuando la exmujer de Iker Casillas abandonaría el hospital para viajar a Madrid y continuar con su recuperación en su casa rodeada de sus seres queridos, el alta se atrasó por precaución.

Mejoría en los últimos días

Los médicos que la estaban tratando prefirieron actuar con prudencia y cautela; y, teniendo en cuenta lo débil que se encontraba cuando ingresó hace ya 11 días, optaron por retrasar su alta hospitalaria al martes para seguir controlando su evolución y estar convencidos de que está al 100% antes de poner fin a su paso por el centro médico.

Arropada en todo momento por su pareja y alguna persona de su máxima confianza -su madre, Goyi Arévalo, regresó a Madrid tras pasar varios días con ella para ayudar a Casillas en el cuidado de los pequeños Martín y Lucas-, buena prueba de que Sara se encuentra mejor es que ya está utilizando su teléfono y ha empezado a interactuar en redes sociales, donde ha dado 'like' a la publicación de Instagram con la que la cantante Sofía Ellar ha anunciado su boda.

Aunque no tenía prisa por recibir el alta ya que confía totalmente en el criterio de los médicos, en 'El tiempo justo' desvelaron que la única prioridad de la periodista cuando pueda volver a casa es "ver y sobre todo estar con sus hijos".