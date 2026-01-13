El precio de las gafas de Raphinha y Lamine Yamal en la final de la Supercopa

Hansi Flick lo ha vuelto a hacer y ya acumula ocho victorias en sus ocho finales como entrenador jefe a lo largo de su carrera. El Barça suma su segunda Supercopa consecutiva, algo inaudito hasta ahora desde que se disputa en formato torneo en Arabia Saudita, y Raphinha se confirma como el Balón de Oro en la sombra, pese a lo que muestre la clasificación en la que ganó Dembélé.

Ni el golazo de Vini, ni Mbappé forzando la máquina para intentar rescatar al Real Madrid en los últimos minutos, ni un equipo que realmente puso las cosas más complicadas al Barça de lo que muchos aficionados esperaban, el Barça es supercampeón.

Por eso, recuperando los items de la celebración del año pasado, algunos jugadores no se olvidaron de las gafas de sol, un elemento que caracterizó el título de 2025 y que ha vuelto a hacerlo este 2026 gracias a Lamine Yamal y el extremo brasileño.

Superstición

Raphinha no se esperó ni a recibir el trofeo de MVP para lucirlas, aunque el año pasado su compañero De Jong comentara que no comprendía el motivo de llevarlas "porque no hacía sol". Mentalidad centroeuropea frente a desenfreno latino.

Tras el encuentro, el mejor jugador del partido reconocía que era algo que tenía presente ante la suerte que les dio el año pasado: "Me encantan, tenía que traerlas sí o sí y por el resultado del año pasado, un poco de superstición", apuntaba en la entrevista con Movistar+ tras levantar el título. Pero ahora surge la pregunta, ¿cuánto cuestan las gafas de los futbolistas azulgranas?

El joven crack de La Masia volvió a usar dos gafas, unas para la cabeza y otros para los ojos, aunque cambió de modelos. Las de arriba son unas Prada Linea Rossa, valoradas en 290 euros, mientras que abajo parece llevar unas Oakley Masseter, que se pueden encontrar a partir de los 130 euros.

Por su lado, Raphinha también lució unas Oakley, aunque en su caso sí que eran exactamente las mismas que en 2025, concretamente el modelo X-Metal XX 24k Gold and Carbon, con lentes Ruby Iridium que son bastante difíciles de encontrar en venta, ya que se trata de un modelo original que se empezó a comercializar en 1997, hasta mediados de la primera década de los 2000.

Se trata de un modelo característico en Brasil muy asociado con el funk construidas con estructura de titanio y 'look' futurista que salieron a la venta por 300 dólares, aunque actualmente tienen un coste de más de 2.000 dólares y solamente de segunda mano.

Así, las gafas de sol se han convertido en un elemento habitual en las celebraciones de cualquier deporte, sobre todo en Estados Unidos. Lo que parece que no ha llegado a Europa son las gafas de esquí que suelen usar en algunas celebraciones con champán en los vestuarios de la NBA, por ejemplo. Tiempo al tiempo.