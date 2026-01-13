El entrenador Liam Rosenior rompe moldes en el Chelsea: el detalle viral con el que se ha ganado el respeto de los periodistas

La primera rueda de prensa de Liam Rosenior como entrenador del Chelsea, en el centro de entrenamiento del equipo ubicado en Cobham, no solo ha llamado la atención por su contenido, sino por la forma en que ha comenzado.

El técnico, recién nombrado y a pocos días de que se disputase el duelo de FA Cup contra el Charlton Athletic, ha decidido romper el hielo de una manera poco habitual en el fútbol de élite.

Un gesto sencillo… que se ha vuelto memorable

Nada más entrar en la sala, Rosenior ha hecho algo que ha descolocado a todos: se ha acercado uno por uno a cada periodista y les ha estrechado la mano.

La sala estaba más llena de lo habitual, por lo que ha tenido que abrirse paso entre filas de sillas para poder saludar uno a uno a todos los periodistas asistentes a su primera rueda de prensa como técnico del Chelsea.

El recorrido se ha vuelto torpe y largo debido a la disposición de las sillas, pero no ha abandonado su idea inicial y ha acabado saludando a todos.

Un gesto pequeño, sí, pero cargado de intención. Según Dom Smith, periodista del 'Evening Standard' presente en la sala, el entrenador estaba claramente decidido a ganarse al grupo de prensa desde el primer minuto.

Respeto, cercanía y un mensaje claro

Más allá del apretón de manos, Rosenior ha acompañado sus acciones con palabras que refuerzan su actitud: respeto, humildad y voluntad de construir una relación abierta con los medios.

En un entorno donde las ruedas de prensa suelen ser tensas, calculadas o frías, su enfoque humano ha destacado de inmediato.

Un entrenador que quiere marcar diferencia

El gesto no solo ha mostrado cortesía: también ha dejado entrever un estilo de liderazgo cercano, una apuesta por la comunicación directa y una intención clara de crear buen ambiente desde el inicio.

Para muchos, ha sido una declaración de intenciones más potente que cualquier discurso preparado.

Un debut que ya está dando que hablar

A días de su primer gran reto en la FA Cup, que ganó 1-5 contra Charlton Athletic, Rosenior ya ha conseguido algo importante: conectar con quienes cuentan su historia.

Y en un club como el Chelsea, donde cada detalle se analiza al milímetro, empezar así no es poca cosa.