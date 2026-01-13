Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nominados Goya 2026Julio IglesiasIránCatalunyaSubida aguaRodaliesPisos alquilerVuelta al coleSagrada FamiliaHackeo EndesaRosalíaRecigarum
instagramlinkedin

Comunicado del autor

La última biografía de Julio Iglesias se revisará y reeditará tras el escándalo de abusos sexuales

Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias le acusan de agredirlas sexualmente, según una investigación

Ignacio Peyró: "A partir del 85 Julio Iglesias lo volvió a intentar, pero se dio cuenta de que nunca volvería a ser tan grande"

'El español que enamoró al mundo', que se publicó el pasado febrero en Libros del Asteroide, describe al artista madrileño como el español más famoso del siglo XX junto a Dalí y Picasso

Fotografía de archivo de Julio Iglesias en su avión privado.

Fotografía de archivo de Julio Iglesias en su avión privado. / EFE

Laura Estirado

Laura Estirado

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La última biografía de Julio Iglesias se va a "revisar" y "reescribir" después de las gravísimas acusaciones de abusos y agresiones sexuales contra el cantante que se detallan en una investigación periodística de elDiario.es y Univisión que ha salido a la luz este martes.

En un comunicado conjunto del autor de 'El español que enamoró al mundo', Ignacio Peyró (Madrid, 1980), y la editorial Libros del Asteroide, donde hace un año se publicó dicho título, explican que están "consternados" ante tales informaciones y dejan claro su repulsa ante las supuestas agresiones. En la biografía se describe al cantante madrileño como el español más famoso del siglo XX junto a Dalí y Picasso.

"Ante la exclusiva publicada hoy por elDiario.es sobre las acusaciones de agresiones sexuales y abuso de poder que señalan a Julio Iglesias, Libros del Asteroide e Ignacio Peyró, autor de 'El español que enamoró al mundo', reciente crónica vital del artista, queremos expresar nuestra profunda consternación", describe la nota.

Nueva edición

A continuación, prosigue: "Esta obra fue concebida a partir de la información pública disponible antes de que esta investigación periodística saliera a la luz, por lo que en el momento de su publicación no se conocían estas acusaciones ni existían referencias públicas que permitieran abordarlas en el texto. Ante esta nueva y relevante información, tanto la editorial como el autor consideramos necesario ofrecer en cuanto sea posible una nueva edición revisada y actualizada", continúa la nota.

Por último, tanto la editorial como el autor aseguran condenar "de manera firme e inequívoca cualquier forma de abuso y expresamos nuestro apoyo y solidaridad con las víctimas".

Noticias relacionadas y más

Peyró, director del Instituto Cervantes en Roma -antes lo fue del de Londres-, ha explicado a este diario que nunca llegó a contactar con Iglesias. Lo intentó en dos ocasiones por vías formales pero nunca obtuvo respuesta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Vive solo en una cueva desde hace décadas: agua propia, electricidad y una vida lejos de todo
  2. La Sagrada Familia es un bodrio
  3. Detenido en Cornellà por estafar 150.000 euros a ancianos haciéndose pasar por un gestor bancario
  4. Catalunya tendrá listas este año las dos grandes 'fábricas de agua' de Barcelona y Sant Feliu
  5. La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
  6. Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
  7. Globos de Oro 2026: Los mejores vestidos de la alfombra roja, de Amanda Seyfried a Teyana Taylor, Jennifer Lawrence y Ariana Grande
  8. PortAventura se queda sin su montaña rusa más emblemática por un tiempo: el Dragon Khan inicia una renovación histórica

¿Pero Vox no tenía que cerrar autonomías?

¿Pero Vox no tenía que cerrar autonomías?

Descubren por qué algunas personas se emborrachan sin beber alcohol: sus bacterias intestinales producen etanol

Descubren por qué algunas personas se emborrachan sin beber alcohol: sus bacterias intestinales producen etanol

Laura Pausini, "emocionada" de volver a Sanremo 33 años después para presentar la nueva edición del festival: "Soñar me trajo aquí"

Laura Pausini, "emocionada" de volver a Sanremo 33 años después para presentar la nueva edición del festival: "Soñar me trajo aquí"

La ciencia detecta un asteroide con un tamaño y una velocidad nunca observados hasta ahora

La ciencia detecta un asteroide con un tamaño y una velocidad nunca observados hasta ahora

Antonio Arias, notario: "Puedes dar el usufructo de la casa a tus hijos sin tener que donársela entera"

Antonio Arias, notario: "Puedes dar el usufructo de la casa a tus hijos sin tener que donársela entera"

Montse Cespedosa, experta hipotecaria, explica cómo pedir una hipoteca siendo autónomo: "La banca busca estabilidad laboral"

Montse Cespedosa, experta hipotecaria, explica cómo pedir una hipoteca siendo autónomo: "La banca busca estabilidad laboral"

Los principales banqueros centrales firman un manifiesto en solidaridad con Powell y la independencia de la Fed

Los principales banqueros centrales firman un manifiesto en solidaridad con Powell y la independencia de la Fed

El Govern subirá el canon del agua: el recibo aumentará de 50 céntimos a 2 euros más para la mayoría de catalanes

El Govern subirá el canon del agua: el recibo aumentará de 50 céntimos a 2 euros más para la mayoría de catalanes