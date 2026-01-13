Comunicado del autor
La última biografía de Julio Iglesias se revisará y reeditará tras el escándalo de abusos sexuales
Dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias le acusan de agredirlas sexualmente, según una investigación
Ignacio Peyró: "A partir del 85 Julio Iglesias lo volvió a intentar, pero se dio cuenta de que nunca volvería a ser tan grande"
'El español que enamoró al mundo', que se publicó el pasado febrero en Libros del Asteroide, describe al artista madrileño como el español más famoso del siglo XX junto a Dalí y Picasso
La última biografía de Julio Iglesias se va a "revisar" y "reescribir" después de las gravísimas acusaciones de abusos y agresiones sexuales contra el cantante que se detallan en una investigación periodística de elDiario.es y Univisión que ha salido a la luz este martes.
En un comunicado conjunto del autor de 'El español que enamoró al mundo', Ignacio Peyró (Madrid, 1980), y la editorial Libros del Asteroide, donde hace un año se publicó dicho título, explican que están "consternados" ante tales informaciones y dejan claro su repulsa ante las supuestas agresiones. En la biografía se describe al cantante madrileño como el español más famoso del siglo XX junto a Dalí y Picasso.
"Ante la exclusiva publicada hoy por elDiario.es sobre las acusaciones de agresiones sexuales y abuso de poder que señalan a Julio Iglesias, Libros del Asteroide e Ignacio Peyró, autor de 'El español que enamoró al mundo', reciente crónica vital del artista, queremos expresar nuestra profunda consternación", describe la nota.
Nueva edición
A continuación, prosigue: "Esta obra fue concebida a partir de la información pública disponible antes de que esta investigación periodística saliera a la luz, por lo que en el momento de su publicación no se conocían estas acusaciones ni existían referencias públicas que permitieran abordarlas en el texto. Ante esta nueva y relevante información, tanto la editorial como el autor consideramos necesario ofrecer en cuanto sea posible una nueva edición revisada y actualizada", continúa la nota.
Por último, tanto la editorial como el autor aseguran condenar "de manera firme e inequívoca cualquier forma de abuso y expresamos nuestro apoyo y solidaridad con las víctimas".
Peyró, director del Instituto Cervantes en Roma -antes lo fue del de Londres-, ha explicado a este diario que nunca llegó a contactar con Iglesias. Lo intentó en dos ocasiones por vías formales pero nunca obtuvo respuesta.
