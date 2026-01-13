Guerra abierta en la familia Beckham: la carta que envió el hijo a sus padres David y Victoria Beckham antes de bloquearlos en redes

La relación de Brooklyn Beckham, el primer hijo del matrimonio que forman David y Victoria Beckham, con sus padres comenzó a ser distante en 2022, cuando se casó con la actriz estadounidense Nicola Peltz.

Sin embargo, en los últimos meses, el hijo mayor de los Beckham ha decidido romper definitivamente la relación con ellos.

Comunicación mediante abogados

Según ha revelado el diario británico ‘The Sun’, Brooklyn envió una carta a sus padres, a finales del verano pasado, donde les pedía que únicamente se pusieran en contacto con él a través de sus abogados.

El primogénito de los Beckham tomó esta drástica medida después de que David y Victoria lo mencionasen constantemente en redes sociales en lugar de solucionar los problemas en privado.

Bloqueo en redes sociales

Tras recibir la notificación, Victoria Beckham continúo dando 'me gusta' a algunas de las publicaciones de su hijo, provocando que tanto Brooklyn como su mujer, Nicola Peltz, dejaran de seguir al matrimonio en redes sociales.

En un primer momento, se pensó que habían sido el exfutbolista y la diseñadora los que habían bloqueado a su hijo y su nuera, pero Cruz, el tercer hijo de los Beckham, lo ha desmentido en una publicación de Instagram.

“NO ES CIERTO. Mis padres jamás dejarían de seguir a su hijo... Seamos realistas. Se despertaron bloqueados... igual que yo”, anunciaba el joven.

Ausencia en Navidad

Como era de esperar, Brooklyn no ha pasado la Navidad con sus padres y, en su lugar, ha celebrado las fiestas con la familia de su mujer en Florida (Estados Unidos). El mayor de los Beckham tampoco asistió a la boda de la hija del chef Gordon Ramsay, íntimo amigo de la familia, a la que sí asistieron sus padres.

David Beckham siguió las peticiones de su hijo mayor y no lo incluyó en el resumen del año que el exjugador del Real Madrid publicó en Instagram.

A pesar del conflicto con sus padres y hermanos, Brooklyn continúa teniendo una relación cercana con sus cuatro abuelos y, según ha confirmado ‘The Sun’, habla constantemente con ellos y los ha llamado durante las fiestas navideñas.