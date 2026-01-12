Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Globos de Oro 2026Marc GiróEndesaSiratHuelga agricultoresJordi SevillaBono transporteSant AdriàZaragozaSamantha Vallejo-Nágera
instagramlinkedin

Salud

Goldie Hawn, actriz, revela su entrenamiento holístico con 80 años: "Cuando caminas hacia atrás estás empleando una parte diferente del cerebro"

La estrella de Hollywood combina una rutina de ejercicios de bajo impacto con entrenamientos de fuerza

Marc Márquez, sobre España y su vida en Catalunya: "Es de los mejores países para vivir"

Goldie Hawn.

Goldie Hawn. / X.COM

Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Goldie Hawn (Washington D.C., 1945) es una popular actriz de cine, televisión y cantante estadounidense. La intérprete saltó a la fama tras ser una de las protagonistas de la serie Rowan & Martin's Laugh-In, durante tres temporadas.

No obstante, fue en la gran pantalla donde Hawn encontró el éxito. En su carrera filmográfica, la artista fue ganadora del Óscar a mejor actriz de reparto y el Globo de Oro en la misma categoría por su papel en 'Flor de cactus'.

Con 80 años recién cumplidos, Goldie Hawn es un referente de la longevidad.

La rutina de ejercicio que la mantiene activa a los 80 años

La actriz emplea una rutina de entrenamiento holístico para mantenerse en forma. Además, combina el movimiento con un enfoque lúdico que le permite cuidar su salud física, emocional y mental.

La estrella de Hollywood ha reconocido practicar el 'rebounding', una disciplina que se realiza con un pequeño trampolín. Este ejercicio cardiovascular de bajo impacto favorece el sistema linfático y protege las articulaciones.

Por otra parte, Hawn combina esta actividad física con sesiones de entrenamiento de fuerza, con el objetivo de mantener la masa muscular y no perder funcionalidad y capacidad de movimiento para el día a día. Posteriormente, la actriz estadounidense termina su entrenamiento con un paseo al aire libre.

De hecho, Goldie aseguró en la revista Women's Health que camina hacia atrás, un ejercicio que beneficia el equilibrio y la postura del cuerpo: "Si no quieres caminar hacia delante, siempre puedes hacerlo hacia atrás, porque cuando caminas hacia atrás estás empleando una parte diferente del cerebro".

En este caso, la madre de Kate Hudson destaca el baile y otras actividades físicas con las que divertirse a través del entrenamiento. Mantener hábitos saludables que generen disfrute ayudan a relacionar el ejercicio con la actitud positiva.

"La diversión, el movimiento con alegría y la conexión mente-cuerpo son las herramientas claves para conservar la salud física y emocional a los casi 80 años", declaró Hawn al citado medio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil avisa de un nuevo problema con las nuevas balizas V-16
  2. Primeros timos de grúas pirata tras la entrada en vigor de las balizas V16
  3. La política exterior de Trump tiene nombre: se llama 'diplomacia de cañoneras' y nos devuelve al siglo XIX
  4. Repsol le dice a Trump que triplicará su producción en Venezuela en dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias
  5. Un traumatólogo experto en deportes de invierno advierte: 'El esquí no es lesivo, la forma en que se practica sí puede serlo
  6. Audiencias TV ayer: 'El Desafío' se estrena con fuerza y lidera una noche en la que Cintora, Marta Flich y Gonzalo Miró no encuentran apoyo
  7. Manu Reyes, alcalde de Castelldefels: “Somos, con Barcelona y Madrid, la única ciudad española calificada como capital gastronómica mundial”
  8. Responsables de Servicios Sociales otorgan a Albiol un 'premio' crítico con su gestión del desalojo del B9

¿Qué defiende Jordi Sevilla en su crítica a Sánchez? Seis claves para entender el manifiesto 'Socialdemocracia 21'

¿Qué defiende Jordi Sevilla en su crítica a Sánchez? Seis claves para entender el manifiesto 'Socialdemocracia 21'

Trump pedirá a Elon Musk que ayude a restaurar internet en Irán

Trump pedirá a Elon Musk que ayude a restaurar internet en Irán

El 83% de los docentes aseguran que el clima en las aulas es conflictivo

El 83% de los docentes aseguran que el clima en las aulas es conflictivo

Aistech Space lanza el primer satélite de su red comercial e inicia su plan para ingresar 150 millones

Aistech Space lanza el primer satélite de su red comercial e inicia su plan para ingresar 150 millones

Estos son los restaurantes de Catalunya con estrella Michelín más baratos para comer este 2026: menús y precios

Estos son los restaurantes de Catalunya con estrella Michelín más baratos para comer este 2026: menús y precios

Directo | Los agricultores levantan el bloqueo al Puerto de Tarragona tras pactar una reunión con Illa esta tarde

Directo | Los agricultores levantan el bloqueo al Puerto de Tarragona tras pactar una reunión con Illa esta tarde

Donald Trump, hoy en directo: última hora sobre Venezuela, su amenaza a Groenlandia y posible intervención militar en Irán

Donald Trump, hoy en directo: última hora sobre Venezuela, su amenaza a Groenlandia y posible intervención militar en Irán

La millonada que cobra el Barça por ganar la Supercopa en Arabia Saudí

La millonada que cobra el Barça por ganar la Supercopa en Arabia Saudí