Gala de cine
El beso más cuqui de Timothée Chalamet a Kylie Jenner en los Globos de Oro
La pequeña del clan Kardashian se saltó la alfombra roja, pero protagonizó junto a su novio el momento más romántico de la gala
"Te amo, no podría hacerlo sin ti", la declaración de amor de Timothée Chalamet a Kylie Jenner en los Critics Choice Awards
Timothée Chalamet ha sido uno de los triunfadores de la noche. Se ha llevado el galardón a mejor actor en drama por su interpretación en 'Marty Supreme'. Después de cinco nominaciones, por fin se lleva a casa la ansiada estatuilla dorada (el Oscar, todavía no). De nuevo, el actor muy enamorado, dedicó el galardón a su novia desde hace tres años, Kylie Jenner, la menor de las Kardashian, agradeciéndole su apoyo incondicional.
Si justo hace este lunes una semana, en la gala de los Critics Choice Awards, donde el actor de 30 años, también le dedicó un encendido discurso al recoger el premio -"No podría hacer esto sin ti", confesó-, en los Globo de Oro se ha besado con la empresaria, de 28 años, ante las cámaras.
Solo en la alfombra roja
Ella se había saltado la alfombra roja, para cederle todo el protagonismo a su chico. Pero en el momento en que se anunció el premio todo el público pudo contemplar su 'look', un espectacular vestido dorado de Ashi Studio completamente ceñido a su figura, y cómo se giraba buscando los labios del actor.
En fotos y videos de la pareja, se les ve abrazándose y besándose tímidamente con cariño. También aparecen en otros clips mirándose acaramelados, justo antes de que Chalamet le dé un beso en los labios a Jenner, como se ve en un video compartido por la CBS.
En otro de los vídeos que corre por las redes, se ve a Jenner diciendo "Estoy tan feliz" después de que el actor le dedicara unas palabras de su discurso a su "compañera".
