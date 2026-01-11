¿Quién es Selen Gorgüzel? Todos los actores turcos detenidos junto a Can Yaman en Estambul

Redada antidrogas
El mundo del espectáculo turco fue sacudido este sábado tras la detención del popular actor turco Can Yaman, conocido en España y Europa por exitosas telenovelas, junto a otras seis personas en clubes nocturnos de la ciudad por supuesta posesión de drogas.
La operación forma parte de una oleada de redadas y detenciones por las que en las últimas semanas han sido arrestados o citados a declarar decenas de artistas, personalidades de las redes sociales, periodistas, empresarios y figuras del deporte.
Combatir el consumo de cocaína
A los detenidos se les toman muestras de pelo, sangre u orina para verificar un supuesto uso de drogas. Aunque las informaciones oficiales no especifican qué tipo de droga es el principal objetivo de la campaña, la prensa turca da por hecho que se trata de combatir el consumo de cocaína.
Quién es Selen Gorgüzel
Hasta seis perros antidroga lideraron a la policía en un registro en un hotel del lujoso barrio de Bebek que duró tres horas. Allí fueron detenidos Selen Gorgüzel, Ayse Saglam, la ex presentadora Nilüfer Batur Tokgoz y Ceren Alper, un hotel p'ropiedad del productor arrestado Muzaffer Yildirim.
Junto a Can Yaman, Gorgüzel es una de las figuras más relevantes de la televisión turca, con más de un millón de seguidores en las redes sociales. De 46 años, se trata de una actriz, cantante pop y hasta 'performer' en algunos de los clubes más exclusivos de Estambul. Recientemente, participó en la versión turca de 'Supervivientes'.
Obsesionada con el envejecimiento
Según los medios locales, es una figura ciertamente excéntrica y habitual en la prensa rosa, protagonista de controversias regularmente por sus opiniones en talk shows y programas de variedades locales.
Ella misma ha reconocido en varias ocasiones estar "obsesionada por la juventud", dispuesta a experimentar con cualquier tratamiento antiedad que prometa buenos resultados. De hecho, en 2023 contó que bebía leche materna de una amiga que acababa de dar a luz, definiéndolo como un "antibiótico natural". Por si fuera poco, en una entrevista llegó a revelar que usaba semen masculino como tratamiento para la piel. “El semen masculino, si se aplica fresco en el rostro, nutre la piel y crea un efecto lifting”. Paralelamente, la actriz ha declarado someterse a tratamientos con células madre y otras terapias anti-age experimentales.
