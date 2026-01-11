Muere a los 90 años Erich von Däniken, el escritor que teorizó sobre los orígenes extraterrestres de las civilizaciones antiguas

El escritor Erich von Däniken ha muerto este sábado a los 90 años de edad. El autor, que estaba convencido de que los orígenes extraterrestres de las civilizaciones antiguas, redactó hasta 49 libros de divulgación, que se tradujeron a más de 40 idiomas y lograron ventas de 80 millones de ejemplares.

Nacido el 14 de abril de 1935 en Suiza, donde ha muerto en el hospital, saltó a la fama por sus obras sobre sucesos paranormales, especialmente por la primera, 'Recuerdos del futuro'. Este libro introdujo la teoría de que alienígenas ancestrales visitaron la Tierra hace miles de años y recoge la presunta intervención de los extraterrestres en la historia de la humanidad.

Estuvo un tiempo en la cárcel por evasión fiscal tras su primer libro. Pero tras este breve período viajó a Egipto, India y varios países de América Latina para profundizar sobre sus teorías, que entusiasmaron a los lectores y expertos en fenómenos paranormales.

Conmoción en la ufología

"Lo leí con ansia en mi juventud, después de que su "Recuerdos del futuro" cayese en mis manos. Sus ideas libres fueron semilla de inolvidables debates... que aún hoy me resultan creativos e interesantes", ha escrito Javier Sierra, Premio Planeta en 2017.

"Erich von Däniken, fallecido ayer, tuvo una profunda influencia en la percepción que la sociedad tiene de los misterios antiguos y la posibilidad de visitas extraterrestres, un tema cada vez más común hoy en día. Siempre fue una buena compañía: buen vino tinto y conversaciones fascinantes", ha asegurado Nick Pope, una de las principales autoridades mundiales en materia de ovnis.

"Querido Erich von Däniken, has marcado mi vida como nadie. En 1994, me contagiaste tu apasionada curiosidad por nuestra verdadera historia. En 2007, me diste el mayor regalo de mi vida, que aún sigo explorando y tratando de expresar con palabras. Y en junio de 2025, en nuestra última entrevista, finalmente me lo explicaste todo. Tú y yo sabemos que no descansas en paz donde estás ahora. ¡Sigues sacudiendo el universo!", ha escrito el director Robert Fleischer.