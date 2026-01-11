Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El cantante colombiano Yeison Jiménez soñó tres veces con el accidente aéreo en que murió

Jiménez reveló hace 20 días en un programa de televisión que soñó hasta tres veces con siniestro aéreos y en uno de ellos moría

Muere en un accidente de avioneta Yeison Jiménez, cantante colombiano de música popular, a los 34 años

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció junto a cinco personas más en un accidente de avioneta, que quedó calcinada

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció junto a cinco personas más en un accidente de avioneta, que quedó calcinada / Defensa Civil de Colombia

EFE

EFE

El cantante colombiano Yeison Jiménez, quien falleció este sábado junto con otras cinco personas en un accidente de avioneta en el departamento de Boyacá (centro), reveló hace 20 días en un programa de televisión que tres veces soñó con siniestro aéreos y en uno de ellos moría.

"Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión y con que yo tenía que decirle al piloto que fuera y le diera una vuelta. Cuando él llegaba me decía: 'Patrón, menos mal me dijo porque me falló algo, pero ya lo solucioné'", contó Jiménez en el programa 'Se dice de mí', de Caracol Televisión, el pasado 20 de diciembre.

El artista agregó: "En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias", como efectivamente sucedió hoy en la vida real.

Fotografía de archivo de 2024 del cantante colombiano Yeison Jiménez

Fotografía de archivo de 2024 del cantante colombiano Yeison Jiménez / Luis Eduardo Noriega A. / EFE

El artista, de 34 años, falleció este sábado junto con cuatro de sus colaboradores y el piloto cuando su avioneta se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de la ciudad de Paipa (Boyacá) con destino a Medellín desde donde seguiría para una presentación en la localidad de Marinilla.

Ya vivió una impactante experiencia en una aeronave

En otra entrevista Jiménez explicó que dos de esos sueños ocurrieron durante una gira por España y que en uno de ellos el avión llegó a despegar y regresar por una falla técnica. En otro sueño, cuando faltaban quince días para el nacimiento de su hijo, relató, la avioneta se estrellaba.

Según su testimonio, tiempo después vivió un episodio real en el que, tras despegar del aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín, la aeronave en la que viajaba sufrió una falla en uno de sus motores y tuvo que regresar de emergencia, una experiencia que, según dijo lo impactó profundamente porque "fue muy crítico".

"Ese día casi me voy, mi bebé (...) lloraba", narró el artista en la entrevista, en la que describió ese momento como uno de los más difíciles de su vida en términos emocionales.

Uno de los artistas más influyentes

Jiménez, nacido en Manzanares, en el departamento de Caldas, venía de consolidarse como una de las principales figuras de la reciente Feria de Manizales, donde tuvo un papel destacado en la programación musical. Además, tenía prevista una intensa agenda de conciertos.

Entre sus próximos proyectos figuraba una nueva presentación en el estadio El Campín de Bogotá, programada para el próximo 28 de marzo, que iba a servir como continuación del concierto que ofreció allí el 26 de julio de 2025, considerado por críticos y seguidores como el pico de popularidad del intérprete de música popular.

Con éxitos como 'Aventurero', 'Vete' y 'Mi venganza', Yeison Jiménez se convirtió en uno de los artistas de mayor convocatoria del país y en una figura clave en la expansión del género popular hacia grandes escenarios.

