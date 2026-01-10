Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El pódcast de EL PERIÓDICO | Año nuevo, costumbres viejas

'GH DÚO'

'GH DÚO' / Mediaset

Sergi Mas

Sergi Mas

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

Pasan los años y los de la tele siguen metiendo la gamba hasta el fondo, mientras esperamos la futura y apasionante edición de Gran Hermano Dúo y otro clásico.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

TEMAS

Año nuevo, costumbres viejas, por Sergi Mas

Venezuela, hoy en directo: última hora de Donald Trump, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y la liberación de presos políticos

Pirro, probador de Ducati: "Márquez ya está bien, solo lo he podido seguir dos vueltas"

¿Prepara ya Hollywood la película de la captura de Maduro?

Illa calcula presentar los presupuestos a final de mes tras desencallar el IRPF en el Congreso

Los dos pecados de la financiación

Wrestlemania en Arabia Saudí: mujeres luchando sobre un ring sí, pero tapadas hasta el cuello

El fútbol femenino saudí emerge de la mano de entrenadores españoles tras décadas de prohibición: "Las familias ya entienden que ellas pueden jugar"

