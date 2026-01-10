Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Delcy RodríguezJordi SevillaSanta ColomaHuelga agricultoresStreamersCiudad de sombrasZapateroCarles PuigdemontGroenlandiaFernando GilMarc Márquez
instagramlinkedin

Viral en TikTok

¿Quién es Montserrat Pujol, la usuaria que pide a los 'influencers' españoles que creen contenido en catalán?

Montserrat Pujol, la usuaria que pide a todos los influencers españoles que publiquen en catalán?

Montserrat Pujol, la usuaria que pide a todos los influencers españoles que publiquen en catalán? / Captura TikTok

Lola Gutiérrez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Hace un par de semanas que una usuaria hasta la fecha desconocida, Montserrat Pujol, irrumpió en TikTok. Desde entonces, sus comentarios han opacado los vídeos de muchos 'influencers' españoles pidiéndoles contenido en catalán.

Todavía se desconoce si es un personaje real o un 'bot', pero ha logrado calar en los creadores de contenido en apenas 15 días. "En catalán tendría más encanto", "En catalán, por favor", "¿Podrías poner subtítulos?" o "Sería mejor en catalán", son algunos de los comentarios que ha dejado en TikTok. Lo curioso es que no escribe solo a catalanes, sino que la mayoría de sus peticiones son a 'influencers' que no conocen el idioma.

El extremeño que ha publicado vídeos en catalán

Pero su insistencia ha logrado convencer a muchos 'influencers' y algunos de ellos se han atrevido con el catalán. Es curioso el caso de Raúl Otero, el extremeño que reconoce que "aprendí catalán por ella" que ya ha subido dos vídeos en esta lengua, pese a que tiene que preparárselo y tarda "mucho más tiempo".

Otros creadores de contenido que sí hablan catalán no han dudado en responder a Montserrat, que les ha agradecido que publiquen contenido en su lengua.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Finlandia adelanta a España como el país con la mayor tasa de paro de Europa
  2. Repsol le dice a Trump que triplicará su producción en Venezuela en dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias
  3. Feijóo buscar forzar a Sánchez a un acuerdo de financiación que solo pase por las CCAA, sin quitas ni bilateralidad para Catalunya
  4. Valentina': el dilema de una niña de 9 años que debe gestionar la enfermedad de su madre migrante que no entiende el idioma
  5. Vete a comer a un restaurante en Barcelona y llévate gratis los platos, las sillas y hasta la mesa
  6. Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: 'Solo lo entenderemos cuando seamos abuelos
  7. La tarjeta T-4 y la T-Pensionista, antes llamadas T-rosa, suben de precio este 2026
  8. El aviso del Meteocat para Catalunya: empieza la subida y llegan los vientos huracanados

DIRECTO | Rueda de prensa de Dani Carvajal previa a la final de la Supercopa de España

DIRECTO | Rueda de prensa de Dani Carvajal previa a la final de la Supercopa de España

¿Quién es Montserrat Pujol, la usuaria que pide a los 'influencers' españoles que creen contenido en catalán?

¿Quién es Montserrat Pujol, la usuaria que pide a los 'influencers' españoles que creen contenido en catalán?

Las madres de los menores que viajaban en el barco de Indonesia regresan a España

Las madres de los menores que viajaban en el barco de Indonesia regresan a España

El vídeo de la esquiadora Ares Masip al ser empujada por un alud en Andorra

El vídeo de la esquiadora Ares Masip al ser empujada por un alud en Andorra

Carlos González, pediatra, sobre la edad a la que un niño debe tener móvil: "La sociedad debe llegar a un acuerdo"

Carlos González, pediatra, sobre la edad a la que un niño debe tener móvil: "La sociedad debe llegar a un acuerdo"

Rodrigo Arteaga, médico experto en longevidad: "Estos son los alimentos que más te ayudan a no perder memoria al envejecer"

Rodrigo Arteaga, médico experto en longevidad: "Estos son los alimentos que más te ayudan a no perder memoria al envejecer"

Las restricciones por la peste porcina suspenden una quincena de carreras de montaña en el área de Barcelona

Las restricciones por la peste porcina suspenden una quincena de carreras de montaña en el área de Barcelona

El chavismo convoca una "gran marcha nacional" una semana después de la captura de Maduro

El chavismo convoca una "gran marcha nacional" una semana después de la captura de Maduro