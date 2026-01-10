Detenido el actor turco Can Yaman en una discoteca de Estambul

El actor turco Can Yaman, conocido en España por el éxito de varias series turcas y que este mes llega a Movistar+ con la serie 'El turco', ha pasado la noche entre rejas al haber sido detenido en una discoteca de Estambul en el marco de una investigación antidrogas que tiene como objetivo a rostros conocidos del ámbito artístico y social.

La operación ha sido dirigida por la Fiscalía General de Estambul y se han llevado a cabo registros de forma simultánea en varias discotecas y espacios frecuentados por personajes públicos. Según han informado medios turcos, el actor ha pasado la noche bajo custodia policial y fue trasladado al Instituto de Medicina Forense para la realización de pruebas médicas. Junto a él, también ha sido detenida la actriz Selen Görgüzel.

La policía realizó redadas en nueve clubes nocturnos de la ciudad, entre ellas Ruby, una de las discotecas favoritas de Yaman en Ortaköy, el barrio bohemio de la ciudad que siempre visita el actor cada vez que regresa a su país natal. Según publica Türkiye Today, habría habido un aviso que afirmaba que Can Yaman consumía drogas.