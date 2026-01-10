Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Delcy RodríguezJordi SevillaSanta ColomaHuelga agricultoresStreamersCiudad de sombrasZapateroCarles PuigdemontGroenlandiaFernando GilMarc Márquez
instagramlinkedin

Investigación antidrogas

Detenido el actor turco Can Yaman en una discoteca de Estambul

El actor ha pasado la noche bajo custodia policial

Can Yaman

Can Yaman

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El actor turco Can Yaman, conocido en España por el éxito de varias series turcas y que este mes llega a Movistar+ con la serie 'El turco', ha pasado la noche entre rejas al haber sido detenido en una discoteca de Estambul en el marco de una investigación antidrogas que tiene como objetivo a rostros conocidos del ámbito artístico y social.

La operación ha sido dirigida por la Fiscalía General de Estambul y se han llevado a cabo registros de forma simultánea en varias discotecas y espacios frecuentados por personajes públicos. Según han informado medios turcos, el actor ha pasado la noche bajo custodia policial y fue trasladado al Instituto de Medicina Forense para la realización de pruebas médicas. Junto a él, también ha sido detenida la actriz Selen Görgüzel.

La policía realizó redadas en nueve clubes nocturnos de la ciudad, entre ellas Ruby, una de las discotecas favoritas de Yaman en Ortaköy, el barrio bohemio de la ciudad que siempre visita el actor cada vez que regresa a su país natal. Según publica Türkiye Today, habría habido un aviso que afirmaba que Can Yaman consumía drogas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Finlandia adelanta a España como el país con la mayor tasa de paro de Europa
  2. Feijóo buscar forzar a Sánchez a un acuerdo de financiación que solo pase por las CCAA, sin quitas ni bilateralidad para Catalunya
  3. Repsol le dice a Trump que triplicará su producción en Venezuela en dos o tres años si se dan las circunstancias necesarias
  4. Valentina': el dilema de una niña de 9 años que debe gestionar la enfermedad de su madre migrante que no entiende el idioma
  5. Vete a comer a un restaurante en Barcelona y llévate gratis los platos, las sillas y hasta la mesa
  6. Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: 'Solo lo entenderemos cuando seamos abuelos
  7. La tarjeta T-4 y la T-Pensionista, antes llamadas T-rosa, suben de precio este 2026
  8. El aviso del Meteocat para Catalunya: empieza la subida y llegan los vientos huracanados

Detenido el actor turco Can Yaman en una discoteca de Estambul

Detenido el actor turco Can Yaman en una discoteca de Estambul

DIRECTO | Rueda de prensa de Eric García previa a la final de la Supercopa de España

DIRECTO | Rueda de prensa de Eric García previa a la final de la Supercopa de España

El Espanyol busca una victoria de récord en Valencia para olvidarse del derbi: "No miro esas cosas, pero no debemos cansarnos de ganar"

El Espanyol busca una victoria de récord en Valencia para olvidarse del derbi: "No miro esas cosas, pero no debemos cansarnos de ganar"

Muere una mujer de 82 años en el incendio de una vivienda en Segovia

Muere una mujer de 82 años en el incendio de una vivienda en Segovia

Los agricultores intensifican las protestas contra Mercosur y mantienen varias carreteras cortadas

Los agricultores intensifican las protestas contra Mercosur y mantienen varias carreteras cortadas

Los bomberos alertan del riesgo de aludes en el Pirineo y piden extremar las precauciones

Los bomberos alertan del riesgo de aludes en el Pirineo y piden extremar las precauciones

Congresistas demócratas advierten a Trump ante cualquier uso no autorizado de la fuerza en México

Congresistas demócratas advierten a Trump ante cualquier uso no autorizado de la fuerza en México

"Un sitio que no defrauda": los elogios al mejor restaurante de autor de Reus según Tripadvisor

"Un sitio que no defrauda": los elogios al mejor restaurante de autor de Reus según Tripadvisor