Compartido por la 'influencer'
Denunciado Pablo Castellano, marido de María Pombo, por circular a 140 kilómetros por hora
Lo desveló la propia 'influencer' al compartir en redes sociales un vídeo con Mariana en el coche
La historia detrás del amor de Harry Styles por las tortillas virales de María Pombo
Alexandra Costa
María Pombo y Pablo Castellano han vivido una de sus navidades más especiales tras ser padres por tercera vez. Su hija Mariana nació el 2 de enero, pero la vuelta a casa del hospital ha acabado generando una oleada de críticas en redes sociales por la velocidad a la que circulaba el padre de la recién nacida.
La 'influencer' compartió en redes sociales un bonito vídeo con Mariana en el coche, intentando plasmar la vuelta a casa tras el parto. Pero no se dio cuenta de que Pablo conducía a 140 kilómetros por hora, algo que no pasó desapercibido por sus miles de seguidores.
Comentarios como "ya tenemos el padre del año" o "Y se la pela que hay un niño recién nacido" inundaron las redes sociales tras la publicación de Pombo.
Pero los problemas de Castellano aumentan, aunque Pombo asegure que "estamos tan felices que no tenemos nada que decir". Según han anunciado En 'Vaya Fama', Pablo está siendo investigado por la policía tras cometer una infracción al volante, y el programa televisivo deberá declarar en el juicio.
