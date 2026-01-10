Ana Obregón sobre la verdad de su relación con Jeffrey Epstein: “Si te digo la verdad, a mí sexualmente no me atraía”

En las últimas semanas, el nombre de Ana Obregónha vuelto a ocupar espacio en la actualidad mediática tras la publicación de una investigación internacional que analizaba el entorno social de Jeffrey Epstein. El reportaje situaba su primer encuentro a comienzos de los años ochenta, cuando la actriz residía en Nueva York para ampliar su formación artística, lo que provocó que ella decidiera volver a pronunciarse públicamente sobre aquel episodio.

Para aclarar las informaciones difundidas, Obregón regresó a un plató de televisión, donde explicó cómo se produjo su contacto con el empresario estadounidense. Según relató, fue presentada a Epstein como una figura destacada de la vida social neoyorquina, alguien a quien describió como “atractivo, educado y muy correcto en el trato”, aunque insistió en que la relación no tuvo un carácter sentimental.

Llegó a vivir con Epstein

La actriz detalló que el primer encuentro se produjo en Manhattan gracias a conocidos comunes del ámbito cultural y comercial. “Me dijeron que me iban a presentar al soltero de oro de la ciudad”, recordó, subrayando que desde el inicio el trato fue respetuoso y que nunca interpretó la situación como una cita romántica.

Uno de los momentos más comentados de su relato fue el episodio que la llevó a alojarse temporalmente en la casa de Epstein. Obregón explicó que atravesó una situación personal complicada tras un incidente en su vivienda y que, al encontrarse sola, recurrió a él en busca de ayuda. “Se portó conmigo increíble”, afirmó, precisando que permaneció allí durante dos semanas y que “no pasó absolutamente nada”.

Ante las especulaciones sobre un posible romance, la actriz fue tajante al señalar que en aquel periodo mantenía una relación con otra persona. “No me lié con él porque estaba con Miguel Bosé”, aclaró, añadiendo que, pese a la generosidad que percibió por parte del empresario, nunca sintió una atracción íntima.

Durante la conversación, algunos colaboradores del programa pusieron en duda que no existiera ningún tipo de acercamiento sentimental. Obregón respondió de forma directa para zanjar el debate: “Te digo la verdad, a mí sexualmente no me atraía”, insistiendo en que su vínculo fue siempre circunstancial y sin segundas intenciones.

Obregón, tras descubrir los delitos de Epstein

La actriz también relató el impacto que le produjo descubrir años después la verdadera dimensión de los delitos atribuidos a Epstein. Recordó el momento en el que reconoció su nombre en un contexto completamente distinto al que ella conocía y expresó su rechazo absoluto: “Que se haya convertido en ese ser repugnante fue lo peor”.

Con estas declaraciones, Ana Obregón ha intentado cerrar un capítulo del pasado que, según ella, ha sido interpretado fuera de contexto. Su objetivo, explicó, es desvincular su experiencia personal de las acciones posteriores del empresario y dejar clara su condena hacia cualquier conducta delictiva, especialmente aquellas relacionadas con el abuso y la explotación.