Rosalía y Topuria: el romance que no fue

Los caminos de la prensa del corazón son inescrutables, bien lo sabemos las Mamarazzis. Hace tan sólo unos días, el universo del famoseo español se permitió una fantasía de las suyas: Rosalía e Ilia Topuria juntos y revueltos. Nuestra cantante más internacional y el luchador invicto, ¿unidos sentimentalmente? Así lo afirmaban algunos periodistas. Bastaron un par de coincidencias en espacio y tiempo, para que unos cuantos echaran las campanas al vuelo y los convirtieran en pareja. Pero no, ya lo contamos entonces las Mamarazzis y lo recordamos ahora: nunca hubo romance. Lo que sí es cierto es que se conocen y que ambos serán los padrinos del hijo del cantante Omar Montes. Algo mucho menos sexy de lo que algunos habían imaginado.

La realidad tenía otros planes para ellos. Comencemos por Ilia Topuria, que atraviesa un momento personal tremendamente delicado. El luchador está en pleno proceso de separación de su mujer, Giorgina Uzcategui, y envuelto en un asunto judicial por presunta violencia de género. Ambos se han reencontrado esta semana en un juzgado de Móstoles. El boxeador, además de negar rotundamente haber maltratado a su esposa, ha afirmado que ha sufrido un intento de extorsión económica camuflado de denuncia y que la citación está únicamente vinculada a cuestiones familiares y administrativas sobre la custodia de la hija de ambos.

Y mientras algunos esperaban verle junto a Rosalía, tras el trajín judicial, el luchador fue avistado en actitud cariñosa con una chica desconocida, en una famosa terraza de Majadahonda, el pasado día de Reyes. El periodista Daniel Carande, compañero de la revista ‘Diez Minutos’, reveló, en exclusiva, en la Crónica Rosa de ‘Es la Mañana de Federico’, que ambos estaban muy acaramelados y compartían besos y confidencias. Y pese a que el entorno de Topuria se ha apresurado a desmentir que la mujer en cuestión sea su nueva novia, nos cuenta Carande a las Mamarazzis que “Topuria y la chica no se escondían y actuaban como una auténtica pareja. Se besaban y estaban muy cariñosos”. La joven, nos relata, era “muy joven, bajita, delgada y de cabello castaño”. Tras un desayuno de 74 euros, abandonaron juntos el lugar en el Aston Martin, de color gris, que posee el boxeador y acompañados de otras tres personas.

Rosalía, por su parte, ha seguido su propio camino y desde hace semanas se la vincula con la top model francesa Loli Bahia. Ella que pregonaba a diestro y siniestro su celibato voluntario, ¿quizás se ha cansado de ser una ‘volcel’?. Tras dejarse ver en el concierto de Lady Gaga en París, ambas han despedido el año juntas en Brasil y han sido fotografiadas cogidas de la mano, en diferentes momentos de su estancia allí. Si Loli hubiera sido un hombre, periodistas y fans hubiéramos corrido a etiquetar esa relación de noviazgo. Pecamos aún de poner el “modo heterosexual” por defecto y dos mujeres cogidas de la mano solemos interpretarlas como una muestra de afecto sin que eso cuente como relación. Paradójicamente, si hubiera un hombre implicado, cualquier mínimo gesto se romantizaría y se sexualizaría de inmediato.

Rosalía es una mujer libre que nunca ha sentido la necesidad de definir su orientación sexual públicamente, pero el problema no está en su ambigüedad, sino en nuestra mirada estereotipada y en nuestra incapacidad de leer la libertad ajena.