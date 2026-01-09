Televisión
Un paje de Melchor, en busca del amor en First Dates: "Me parece muy humano y sensible"
Fran, que también es parte de la Cabalgata de Reyes de Zaragoza, compartió su faceta más humana con Teresa, quien quedó conmovida por su labor
El choque sexual más llamativo de First Dates: Carmen pasó de "ninfómana" a "monjita"
Paula Marco
El pasado 5 de enero, el famoso programa de la 'Cuatro', First Dates, organizó una cita en la que un aragonés iba a ser protagonista principal. Fran, soltero de 64 años, aparte de actor, tiene definitivamente este día marcado en el calendario como uno de los más importantes, ya que también es paje en la Cabalgata de Reyes de Zaragoza.
Uno de los acompañantes del rey Melchor fue a buscar el amor bajo los focos y las cámaras y explicó a Carlos Sobera el porqué de esta faceta singular, además de decir que ha cogido buena fama entre los más pequeños, lo que seguramente le haga el favorito de muchos. Respecto al amor, el zaragozano ha estado casado dos veces, admitiendo que ha nacido para estar en pareja y que a estas alturas de la vida le puede correr algo de prisa el volver a sentir el flechazo.
Entra al local su cita de la noche: Teresa, operaria jubilada de 69 años, originaria de Barcelona y que después de tanto tiempo sola siente que se "está acostumbrando demasiado" a ello. Esta mujer llegaba a First Dates con el objetivo de que le llegue la media naranja que había pedido a los Reyes Magos para este comienzo del 2026.
Tras un primer encuentro en la barra de la entrada al restaurante, Sobera les lleva a la mesa donde van a tener su 'cara a cara' personal y van a conocerse mejor y quién sabe si descubrir si están hechos el uno para el otro.
Los dos comienzan a hablar y a saber de su vida y parece que reman en la misma dirección. En tono de broma, la catalana pregunta si su barba le sirve de ayuda a la hora de meterse o conseguir ciertos papeles, a lo que él, después de explicarle cómo un accidente le dejó incapacitado desde hace unos años, le comenta su labor en un día tan especial. Algo que consigue ablandar a la mujer: "Me parece muy humano y sensible darle a los niños lo que piden", dice Teresa, y flirteaba asegurando que "ya sabe a quién iba a echar la carta" este año.
Ambos buscan estabilidad y una relación duradera, no gente con la que quedar varios días. Fran no tarda en pensar que pueden llegar a ser dos personas perfectamente compatibles y que buscan lo mismo, algo que generó mucha química en esa mesa del restaurante de First Dates y que puede haber juntado los caminos de dos personas con el fin de convertirse en una nueva pareja.
- Valentina': el dilema de una niña de 9 años que debe gestionar la enfermedad de su madre migrante que no entiende el idioma
- Finlandia adelanta a España como el país con la mayor tasa de paro de Europa
- Unos 120.000 pensionistas de Barcelona solo pueden cargar sus abonos de transporte público en las estaciones de Ferrocarrils
- Una propietaria de 86 años pasa más de dos años sin cobrar el alquiler y ahora reclama al Estado 40.000 euros
- Feijóo buscar forzar a Sánchez a un acuerdo de financiación que solo pase por las CCAA, sin quitas ni bilateralidad para Catalunya
- Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
- La tarjeta T-4 y la T-Pensionista, antes llamadas T-rosa, suben de precio este 2026
- Costa: 'La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza