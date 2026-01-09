Un paje de Melchor, en busca del amor en First Dates: "Me parece muy humano y sensible"

El pasado 5 de enero, el famoso programa de la 'Cuatro', First Dates, organizó una cita en la que un aragonés iba a ser protagonista principal. Fran, soltero de 64 años, aparte de actor, tiene definitivamente este día marcado en el calendario como uno de los más importantes, ya que también es paje en la Cabalgata de Reyes de Zaragoza.

Uno de los acompañantes del rey Melchor fue a buscar el amor bajo los focos y las cámaras y explicó a Carlos Sobera el porqué de esta faceta singular, además de decir que ha cogido buena fama entre los más pequeños, lo que seguramente le haga el favorito de muchos. Respecto al amor, el zaragozano ha estado casado dos veces, admitiendo que ha nacido para estar en pareja y que a estas alturas de la vida le puede correr algo de prisa el volver a sentir el flechazo.

Fran y Teresa, durante su cita en el restaurante de First Dates en la pasada emisión del programa el 5 de enero de 2026 / CUATRO

Entra al local su cita de la noche: Teresa, operaria jubilada de 69 años, originaria de Barcelona y que después de tanto tiempo sola siente que se "está acostumbrando demasiado" a ello. Esta mujer llegaba a First Dates con el objetivo de que le llegue la media naranja que había pedido a los Reyes Magos para este comienzo del 2026.

Tras un primer encuentro en la barra de la entrada al restaurante, Sobera les lleva a la mesa donde van a tener su 'cara a cara' personal y van a conocerse mejor y quién sabe si descubrir si están hechos el uno para el otro.

Los dos comienzan a hablar y a saber de su vida y parece que reman en la misma dirección. En tono de broma, la catalana pregunta si su barba le sirve de ayuda a la hora de meterse o conseguir ciertos papeles, a lo que él, después de explicarle cómo un accidente le dejó incapacitado desde hace unos años, le comenta su labor en un día tan especial. Algo que consigue ablandar a la mujer: "Me parece muy humano y sensible darle a los niños lo que piden", dice Teresa, y flirteaba asegurando que "ya sabe a quién iba a echar la carta" este año.

Ambos buscan estabilidad y una relación duradera, no gente con la que quedar varios días. Fran no tarda en pensar que pueden llegar a ser dos personas perfectamente compatibles y que buscan lo mismo, algo que generó mucha química en esa mesa del restaurante de First Dates y que puede haber juntado los caminos de dos personas con el fin de convertirse en una nueva pareja.