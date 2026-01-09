El padre Guilherme, el sacerdote DJ viral, vuelve a España para presentar su nuevo disco, 'We Want an Unarmed and Disarming Peace'

El padre Guilherme Peixoto, el sacerdote católico portugués que se ha hecho famoso en todo el mundo por sus actuaciones y discos grabados como disyóquey, actuará en Sevilla el próximo 31 de enero, como parte de la gira promocional de su último disco, 'We Want an Unarmed and Disarming Peace'.

En un comunicado, la Sala Pandora de Sevilla, que acogerá su actuación ha subrayado que el sacerdote se ha convertido en todo un referente en la música electrónica, "demostrando que la música y la fe pueden ir de la mano". Con más de 25 años de vocación sacerdotal y exmilitar, el padre Guilherme concibe su disco como "un himno a favor de la paz", y esta será su segunda visita a Sevilla, tras actuar en la misma sala el pasado 15 de febrero.

'We Want an Unarmed and Disarming Peace' está pensado como "una pieza tan inesperada como necesaria", y fue publicada el pasado 1 de enero, coincidiendo con el Día Mundial de la Paz, y editada por Lux Aeterna Records. El disco convierte el Melodic Techno "en un auténtico manifiesto sonoro a favor de un mundo más justo y pacífico", y es un nuevo paso en la carrera de un cura que comenzó pinchando música en un karaoke solidario para recaudar fondos para su parroquia, y a día de hoy supera los tres millones de seguidores en Instagram y se ha consolidado como una de las figuras más comentadas del panorama electrónico internacional.

Su despegue se produjo en 2023, cuando su sesión durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa se hizo viral, con miles de jóvenses bailando sus temas. Desde entonces, su carrera no ha dejado de crecer, ha actuado en clubes emblemáticos como 'Hï Ibiza' y ha compartido escenario con algunos de los nombres más importantes de la música electrónica.