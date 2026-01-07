Lamine Yamal desvela los secretos de sus vacaciones en Dubái: "Estoy enamorado de la vida"

Las vacaciones de Navidad ya se han acabado para los futbolistas de primera división. El Barça cierra la primera vuelta con mejores registros que la temporada pasada y una plantilla que parece realmente decidida a volver a regalar un año mágico a sus seguidores.

Sin embargo, durante el parón navideño algunas de sus estrellas, como Lamine Yamal, aprovecharon para salir del país y pasar los días libres en familia en climas más cálidos como el de Dubai. Aprovechando su faceta de 'youtuber', el canterano azulgrana ha publicado un vídeo en el que muestra cómo pasó los días libres en buena compañía.

Partidito en la playa y los 'buggies' por el desierto

Uno de los momentos más destacados es cuando el delantero, su primo Moha y su mejor amigo, Souhaib, paran en una playa para echarse un 'futbito' con unos niños que jugaban en la arena. Uno de ellos reconoce rápidamente al segundo mejor jugador del mundo y se arrodilla ante él sin pensárselo, ante la risa de Lamine.

Tras explicar que acudió a un partido de la Copa de África, comenta "la paz" que sintió el día siguiente cuando visitó una mezquita del lugar: "Seas de la religión que seas, si vas, te da paz. Pero más, nosotros que somos musulmanes, pues nos dio más paz. Fue un momento tranquilo del viaje que me lo pasé muy bien", comenta a sus seguidores.

Sin embargo, no todo fueron planes 'chill', sino que también tuvo que ponerse a entrenar para mantener la forma física hasta el regreso a la competición. Por eso, además del gimnasio, se puso en modo ciclista para subirse a la bici estática y machacar el cardio, un aspecto en el que su primo no podía igualarle: "Tampoco es que yo sea Alberto Contador", comenta, además de bromear con que le admira "por estar en la bicicleta", ya que nunca se lo dijo "después de ganar una Eurocopa, Copa del Rey y Liga".

Uno de los momentos más tiernos del vídeo es cuando viaja con toda la familia a dar unas vueltas por el desierto en 'buggy' y de camino se da cuenta de que su hermano Keyne va completamente vestido con la equipación del Barça: "¿Tú que vas, a jugar un partido?", le dice el hermano mayor al pequeño.

"¡Lamine, un camello, 10 millones!", le apunta un local cuando el futbolista ya está subido en el vehículo en modo de broma: "No, no lo quiero, gracias" le sigue el de Rocafonda, que se lo pasa en grande al mando del 'Can-Am' cantando desde villancicos, hasta el 'hit' de Amador de 'La que se avecina'.

Ya en el tercer día, cuando acudió a la gala de los Globe Soccer Awards, Lamine revela que "está enamorado de la vida", algo que parece evidente ante la sonrisa constante que muestra durante todo el viaje y sobre el césped.

Una supernova entre estrellas en la gala de los Globe Soccer Awards

Finalmente, llega el momento de la gala de los Globe Soccer Awards en la que le hicieron entrega de tres galardones: el Premio Maradona al jugador con más talento, el trofeo a Mejor delantero del año y el de Mejor jugador sub-23 de LaLiga. Allí pudo tratar con algunos de los mejores futbolistas del mundo, así como con históricos como el ex del United, Rio Ferdinand, o la leyenda azulgrana, Andrés Iniesta, admeás de compartir un rato con Bernd Schuster, su excompañero Osmane Dembélé o Paul Pogba.

Uno de los momentos que mejor define la personalidad de Lamine Yamal se desvela en los momentos previos al inicio de la gala, cuando le preguntan qué piensa en ese instante y él se limita a recordar su plan matutino, lejos de mostrarse nervioso por estar entre tanta leyenda o por poder ganar alguno de los premios individuales: "Que me he cansado en la sauna", indica el joven extremo.

La realidad es que el joven es toda una estrella mediática e incluso otro tótem del deporte como Novak Djokovic quiso reconocerle el talento, además de una foto junto con sus hijos: "Eres joven pero es increíble todo lo que has conseguido hacer", le reconoce el tenista más laureado de la historia, una muestra más de que Lamine Yamal cuenta con un don único no solo en el mundo del fútbol, sino en todo el panorama deportivo mundial. Una supernova entre estrellas.