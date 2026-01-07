Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
MaduroGroenlandiaDermatosis nodularEmbalsesTransporte públicoOla de fríoSapiens'Valentina'SupercopaJoan GarciaFestivos 2026Comprobar Lotería del Niño 2026
instagramlinkedin

Gente

Joaquín Prat y su felicidad al hablar del embarazo de su pareja, Alexia Pla

Joaquín Prat desvela que quiere casarse por la iglesia con Alexia Pla

Primera foto ‘oficial’ de Fernando Alonso y Melissa Jiménez como pareja… y en pleno embarazo

Joaquín Prat

Joaquín Prat / EUROPA PRESS

Europa Press

Chance

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Después de mostrar su felicidad esta tarde en 'El tiempo justo' y agradecer públicamente las felicitaciones y muestras de cariño que tanto él como su novia han recibido estos días, Joaquín Prat se ha dejado ver en exclusiva ante las cámaras de Europa Press.

El presentador de televisión ha abandonado los estudios de Mediaset con una sonrisa en su rostro y ha confesado que "la mamá está perfecta y feliz" y que todos en la familia se sienten "muy felices y muy contentos" y "bendecidos" por esta nueva etapa. Además, Joaquín ha dejado claro que "lo importante es la mamá y la criatura".

En la tarde de este miércoles, el comunicador ha agradecido desde 'El tiempo justo' las felicitaciones que ha recibido estos días por redes sociales y ha asegurado que tanto él como su pareja se sienten "bendecidos" y que "es un niño o niña muy deseado, buscado hace tiempo, y la mamá está perfecta".

Una feliz noticia que ha llenado de alegría a toda la familia del periodista, quien volverá a convertirse en papá por segunda vez al lado de Alexia ya que tiene un hijo, Joaquín Prat Bravo, fruto de su anterior relación con Yolanda Bravo de la que se divorció definitivamente en 2021.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hombre más longevo de Catalunya cumple 110 años: 'Cocino, me hago la cama y voy a buscar setas
  2. Junts se abre a votar a favor de la quita de la deuda del FLA si el Gobierno no la incluye dentro de un decreto ómnibus
  3. Lotería del Niño 2026, hoy en directo: hora del sorteo de Reyes y premios
  4. ¿Qué centros comerciales abren hoy, 6 de enero, día de Reyes, en Barcelona y Catalunya?
  5. Supercopa de España 2026: horario y dónde ver los partidos
  6. Las decisiones de Leonor en 2026: ¿Qué carrera estudiará? ¿En universidad pública o privada? ¿En España o fuera?
  7. El barrio más pequeño de Barcelona y su historia: 'Esto es un pueblo
  8. El 06703, primer premio del Niño, repartido en más de 50 ciudades de toda España, 11 en Catalunya

Joaquín Prat y su felicidad al hablar del embarazo de su pareja, Alexia Pla

Joaquín Prat y su felicidad al hablar del embarazo de su pareja, Alexia Pla

La pretensión de Trump de anexionar Groenlandia amenaza el futuro de la OTAN

La pretensión de Trump de anexionar Groenlandia amenaza el futuro de la OTAN

La intervención de Trump en Venezuela y su amenaza sobre Groenlandia abren una brecha entre Feijóo y Aznar

La intervención de Trump en Venezuela y su amenaza sobre Groenlandia abren una brecha entre Feijóo y Aznar

Costa: "La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza"

Costa: "La UE no puede aceptar violaciones del derecho internacional, ya sea en Chipre, América Latina, Groenlandia, Ucrania o Gaza"

La Unió Europea regala 40.000 billetes de tren para recorrer Europa a jóvenes de 18 años

La Unió Europea regala 40.000 billetes de tren para recorrer Europa a jóvenes de 18 años

Australia vive en alerta por la ola de calor más extrema desde 2020

Australia vive en alerta por la ola de calor más extrema desde 2020

Detenido un motorista en Reus a más de 200 km/h por la AP-7 durante 36 kilometros

Detenido un motorista en Reus a más de 200 km/h por la AP-7 durante 36 kilometros

EEUU pretende controlar "indefinidamente" las exportaciones de petróleo en Venezuela

EEUU pretende controlar "indefinidamente" las exportaciones de petróleo en Venezuela