Pareja de cine

"Te amo, no podría hacerlo sin ti", la declaración de amor de Timothée Chalamet a Kylie Jenner en los Critics Choice Awards

El joven actor de 'Marty Supreme' protagonizó el momento más romántico de la gala al dedicarle su premio al Mejor Actor a su novia durante los últimos tres años

Timothée Chalamet, durante el discurso dedicado a su pareja, Kylie Jenner, en los Critic Choice Awards.

Laura Estirado

Timothée Chalamet se convirtió en uno de los grandes protagonistas de los Critics Choice Awards. No solo porque venció a Leonardo DiCaprio en la categoría de Mejor Actor, levantando el premio por su papel en 'Marty Supreme', y tomando posiciones en su carrera hacia los Oscar, sino por declarar a los cuatro vientos su amor por su novia, Kylie Jenner, a quien le dedicó su galardón con un encendido discurso.

"Gracias a mi pareja desde hace tres años", dijo emocionado el actor de 30 años (los cumplió el pasado 27 de diciembre). "Te amo. No podría hacer esto sin ti. Gracias de todo corazón", continuó, refiriéndose a la empresaria del clan Kardashian, de 28 años, que, desde el patio de butacas, también le dedicó otro "Te amo", como se puede leer en sus labios.

Varios vídeos compartidos en las redes sociales son testigos del momentazo de la ceremonia, a la cual, esta vez, ambos llegaron sin conjuntar sus estilismos, como suelen hacer en otras galas. En esta ocasión, el actor se vistió con un traje sastre de rayas y botones cruzados, con camisa blanca y llamativa corbata con rosas estampadas. La hermana pequeña de Kim Kardashian, por su parte, lució un diseño Versace 'vintage' con encaje y malla metálica.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner, en la gala de los Critics Choice Awards.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner, en la gala de los Critics Choice Awards. / INSTAGRAM

