Quique Sánchez Flores hace pública su relación: "Lo mejor de mi año eres tú"

Tras cerrar su etapa en el Sevilla con el objetivo de la permanencia cumplido, Quique Sánchez Flores atraviesa un momento de calma personal mientras sigue sin equipo. Y es precisamente en este contexto donde, tras días de rumores y especulaciones, la actriz asturiana Blanca Romero ha aprovechado el cambio de año para oficializar la que ya es, sin duda, la pareja revelación del inicio de 2026.

La confirmación llegó durante la celebración de Nochevieja, cuando Blanca compartió en su perfil de Instagram una serie de imágenes junto al exfutbolista y entrenador. Las fotografías, de tono cercano y natural, iban acompañadas de un mensaje sencillo pero significativo, con el que la actriz dejó claro que él ha sido lo más especial de su último año.

Vistos paseando por Madrid

Los primeros indicios de esta historia salieron a la luz a finales de diciembre, cuando ambos fueron vistos cenando juntos en Madrid y paseando de manera relajada y cómplice. Aquellas imágenes avivaron los rumores sobre una posible relación que, con el paso de los días, no dejaron de ganar fuerza.

Finalmente, la pareja decidió dar el paso y hacer oficial su vínculo compartiendo escenas cotidianas de su vida juntos. Este gesto fue interpretado como una muestra de naturalidad y confianza, alejándose del secretismo habitual en este tipo de noticias.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la rápida integración de Quique Sánchez-Flores en el entorno familiar de Blanca Romero. En algunas de las publicaciones aparece junto a Lucía Rivera, hija de la actriz, así como con otros miembros de la familia, lo que transmite una sensación de cercanía y equilibrio emocional.

La noticia también recibió muestras de cariño desde el ámbito familiar de él. Algunos parientes cercanos no dudaron en expresar públicamente su alegría por la felicidad de la pareja, reforzando la buena acogida de esta nueva etapa sentimental. Además, Romero ha pasado el cambio de año en Asturias junto a Quique, su hija y la pareja de esta, completando así una estampa de unión y armonía que ha sido muy comentada por sus seguidores. La elección de un entorno familiar y tranquilo para comenzar el año ha reforzado la imagen de estabilidad.