Investigación en Rusia
Muere la ‘influencer’ italiana Yulia Burtseva, de 38 años, tras una cirugía estética en Moscú
Las autoridades rusas investigan si hubo negligencia médica en la intervención realizada en una clínica privada
La ‘influencer’ italiana Yulia Burtseva ha fallecido a los 38 años tras someterse a una cirugía estética en una clínica privada de Moscú. La intervención se realizó el pasado 4 de enero y, poco después, su estado de salud empeoró de forma brusca.
Burtseva fue trasladada de urgencia a un hospital, donde finalmente murió. Por el momento, no han trascendido detalles sobre el tipo de operación a la que fue sometida ni sobre las causas concretas del fallecimiento.
Investigación penal
El Comité de Investigación de Moscú ha abierto una causa penal para esclarecer si se produjeron irregularidades durante el procedimiento médico. En este marco, se han solicitado pruebas forenses, incluido un examen médico, con el fin de determinar si existió alguna responsabilidad por parte del centro sanitario.
Yulia Burtseva residía en Nápoles (Italia) junto a su marido y su hija pequeña. En redes sociales contaba con más de 73.000 seguidores, a quienes mostraba habitualmente contenidos relacionados con su vida familiar.
Horas antes de la intervención, la creadora de contenido había publicado un vídeo desde una cafetería de Moscú en la red social rusa VK. Fue su última publicación.
La investigación sigue abierta, a la espera de los resultados de los informes médicos.
