La actriz Evangeline Lilly, conocida por 'Perdidos', desvela las secuelas neurológicas que arrastra ocho meses después de su accidente
20 años del fenómeno 'Perdidos', una serie infinita que no se ha logrado duplicar
Finales polémicos de series (4): 'Perdidos', un emotivo tránsito al más allá
La actriz Evangeline Lilly ha revelado en su cuenta de Instagram que tiene daño cerebral y la mayor parte de su cerebro está funcionando con una "capacidad reducida" tras sufrir una caída.
Lilly, conocida por su papel en la serie 'Perdidos' y en la película 'Hombre Hormiga' de Marvel, compartió en mayo de 2025 que se desmayó en una playa de Hawai y cayó de cara sobre una roca.
La actriz ha compartido ahora un vídeo en el que revela que tiene daño cerebral y que se centrará en su recuperación. "Ahora mi trabajo es llegar con los médicos al fondo de la cuestión y embarcarme en la dura tarea de solucionarlo, algo que no me entusiasma porque siento que trabajar duro es todo lo que hago", señala.
En el texto que acompaña la publicación, la intérprete dice que es "reconfortante" saber que su deterioro cognitivo "no es solo la perimenopausia", pero también "desconcertante saber la ardua batalla que será tratar de revertir las deficiencias".
Su condición le ha obligado a frenar el ritmo y pasar las que asegura que son las Navidades más tranquilas desde hace 14 años, cuando nació su hijo, así que en ese sentido se muestra "agradecida" y "bendencida".
La actriz aprovecha el anuncio para dar las gracias a todos aquellos que se han preocupado por su estado de salud.
Su publicación acumula cerca de 63.000 me gustas y mensajes de apoyo de actrices como Michelle Pfeiffer y Alyssa Milano
- Ciudadanos venezolanos desafían el toque de queda para hacer colas en supermercados y farmacias
- Grecia cierra temporalmente su espacio aéreo por problemas en los sistemas de control del tráfico
- Oriol Junqueras: 'Me reuniré con Sánchez el 8 de enero para desbloquear el nuevo modelo de financiación
- La norteamericana General Dynamics declara la guerra al Gobierno llevando a los tribunales la financiación a Indra de proyectos militares
- Protecció Civil activa el plan Neucat y pide a la ciudadanía adelantar la vuelta a casa ante la previsión de nevadas
- Catalunya activa avisos por nevadas, frío y viento en varias comarcas el Día de Reyes
- Andrés Jiménez: 'Me defendieron Jordan, Pippen, Barkley, Malone... Fue el regalo de mi vida
- Aleix Serra, meteorólogo: 'La previsión de nieve para la noche de Reyes en Catalunya se ha desinflado