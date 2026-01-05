La actriz Evangeline Lilly, conocida por 'Perdidos', desvela las secuelas neurológicas que arrastra ocho meses después de su accidente

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Evangeline Lilly, actriz en 'Perdidos'

La actriz Evangeline Lilly ha revelado en su cuenta de Instagram que tiene daño cerebral y la mayor parte de su cerebro está funcionando con una "capacidad reducida" tras sufrir una caída.

Lilly, conocida por su papel en la serie 'Perdidos' y en la película 'Hombre Hormiga' de Marvel, compartió en mayo de 2025 que se desmayó en una playa de Hawai y cayó de cara sobre una roca.

La actriz ha compartido ahora un vídeo en el que revela que tiene daño cerebral y que se centrará en su recuperación. "Ahora mi trabajo es llegar con los médicos al fondo de la cuestión y embarcarme en la dura tarea de solucionarlo, algo que no me entusiasma porque siento que trabajar duro es todo lo que hago", señala.

En el texto que acompaña la publicación, la intérprete dice que es "reconfortante" saber que su deterioro cognitivo "no es solo la perimenopausia", pero también "desconcertante saber la ardua batalla que será tratar de revertir las deficiencias".

Su condición le ha obligado a frenar el ritmo y pasar las que asegura que son las Navidades más tranquilas desde hace 14 años, cuando nació su hijo, así que en ese sentido se muestra "agradecida" y "bendencida".

La actriz aprovecha el anuncio para dar las gracias a todos aquellos que se han preocupado por su estado de salud.

Su publicación acumula cerca de 63.000 me gustas y mensajes de apoyo de actrices como Michelle Pfeiffer y Alyssa Milano

