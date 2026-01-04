Óbito
Muere a los 91 años el periodista Joan Armengol, histórico de la radio y la televisión
Armengol trabajó en medios como Ràdio Barcelona, RTVE y Ràdio Estel
El histórico perodista de radio y televisión Joan Armengol Costa ha muerto a los 91 años este domingo de madrugada en Barcelona, han informado a Europa Press fuentes cercanas.
Armengol (Igualada, Barcelona, 1934) trabajó muchos años en Ràdio Barcelona (SER) y RTVE, hizo miles de entrevistas, incluidas a figuras de relieve mundial; colaboró en otros medios, también escritos, y estuvo en Ràdio Estel los últimos años, antes de retirarse.
La capilla ardiente estará abierta en el tanatorio barcelonés Sancho de Ávila desde este lunes a las 15.00 hasta el martes poco antes de las 10.45, hora del funeral en el mismo lugar.
