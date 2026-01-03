Tradiciones de año nuevo: campanadas, 'necroporra' y 'rave'

De Madrid a Barcelona Los primeros días de cada año las redes sociales están llenas de fotos de las celebraciones de Nochevieja, como es normal. Pero otras tradiciones amenazan por asentarse, como los comentarios sobre la retransmisión de las campanadas, las 'necroporras', las fiestas 'rave' que se alargan más de lo previsto o las quejas de los ultras porque algunos de los primeros bebés que nacen en los hospitales españoles no son lo bastante blancos para su gusto, aunque la mayoría de los que protestan tampoco pasarían el filtro del Tercer Reich. En cuanto a las campanadas, los dos últimos años han visto caer un mito, el de Cristina Pedroche, cuyos vestidos de Nochevieja ya no suscitan la curiosidad de antaño. Si en las uvas de 2024 Antena 3, la cadena que lleva confiando en Pedroche desde 2014 para cambiar de dígito, ya fue superada por Televisión Española, la derrota de este año ha sido bastante más contundente. Estopa y Chenoa, el equipo en el que confió la cadena pública, logró más de un 40% de audiencia, mientras que Pedroche y Alberto Chicote se quedaron por debajo del 30%. "La Pedroche este año es Joey cuando se pone toda la ropa de Chandler en Friends", resumía en X el abigarrado 'look' de la presentadora @Naomi_Misora93. Pero se está gestando otro cambio de mayor calado, a juzgar por los cada vez más numerosos comentarios al respecto en las redes sociales. La tradicional transmisión de las campanadas desde la Puerta del Sol de Madrid se está quedando también obsoleta frente a la modernidad lumínica que ofrece la avenida Reina Maria Cristina de Barcelona. "Que la mayoría de televisiones nacionales sigan haciendo las campanadas desde la puerta del Sol, con su cartelito cutre de Stranger Things, cuando en Barcelona tenemos esto…", resumía @Manadom06, con un vídeo del espectáculo. De hecho, en Catalunya, las campanadas desde Montjuïc de TV3, presentadas por Laura Escanes y Miki Núñez, lideraron los audímetros.

Miki Núñez y Laura Escanes, los presentadores de las Campanadas de TV3 2025-2026. / David Ruano

Supervivientes contra pronóstico Pese a que todo el mundo hablaba estos días de la derrota de Cristina Pedroche y Antena 3, lo cierto es que sus números son todavía bastante decentes. No puede decirse lo mismo de Telecinco y Cuatro, las cadenas de Mediaset, que apostaron para Nochevieja por un heterodoxo especial desde Formigal que apenas congregó a un 5% de la audiencia. El batacazo fue de tal envergadura que varios usuarios de X lo aprovechaban para vincularlo con otra de las tendencias que marcan el principio de cada año: el de las 'necroporras'. "¿Se puede poner a Telecinco en una 'necroporra'?", preguntaba @oleemequivocao. "Telecinco está en mi 'necroporra' de 2026", insistía @miguelcema. La 'necroporra' es esa lista entre macabra y jocosa en la que se incluye a las personalidades públicas que el que la elabora piensa que van a morir en el año que empieza. Hay verdaderos supervivientes de las 'necroporras', que desafían cada ejercicio las multitudinarias apuestas en su contra. El expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter fue una leyenda en ese sentido, hasta que falleció el 29 de diciembre de 2024, cuando parecía que ese año también iba a callar las bocas de los que llevaban lustros incluyéndolo en sus 'necroporras'. En España, el golpista Antonio Tejero se acerca al mito de Carter. Parecía que en octubre iba a dar la razón a todos los que habían apostado por su muerte en 2025, pero su familia anunció que los rumores que lo daban por finiquitado estaban equivocados, y ya ha cruzado el umbral de 2026. También están los que elaboran una lista de deseos más que una necroporra, y los que las utilizan para hacer denuncias sociales, como Tonino Guitián: "Mi 'necroporra' 2026: el correo postal, la sanidad (educación, etc), el dinero en monedas o billetes, la atención al cliente humana, los portales abiertos, la transparencia, la cultura, el buen gusto, la vergüenza".

(Foto de ARCHIVO) El coronel retirado de la Guardia Civil Antonio Tejero, autor del golpe de Estado fallido del 23-F. / Alejandro Jiménez

Electrónica en Albacete Hace también varios años que, a partir del 2 o el 3 de enero, salta a las noticias una 'rave' que lleva en marcha desde Nochevieja y que no se termina de extinguir. Por si la tradición no estuviera ya lo bastante arraigada, el éxito de la película 'Sirat', que está ambientada en la cultura 'rave' y que tiene grandes posibilidades en los premios Oscar, le ha dado un nuevo empujón. Este año parece que el fiestón incombustible de mayor recorrido es el que se celebra en las inmediaciones del pantano del Cenajo, en Albacete. Más de mil vehículos, entre caravanas y furgonetas, se desplazaron desde puntos de toda Europa hasta la zona, para escuchar la música electrónica que caracteriza a estos eventos. Llinars del Vallès, Granada, Murcia o el aeropuerto de Ciudad Real han sido otras ubicaciones en la que los 'ravers' de año nuevo se han instalado en los últimos años. En las redes, como siempre, opiniones a favor y en contra. "Lo de las fiestas rave como la de Albacete es que no se puede comprender. Si se organiza un evento multitudinario (o una fiesta navideña) se piden permisos, se pagan tasas, impuestos, seguros, se realizan inspecciones, se exigen medidas de seguridad... ¿Si ocurre una desgracia?", se preguntaba @nicodiaztoledo. Lo curioso es que, en este caso, algunas de las consideraciones más benévolas hacia los fiesteros venían de la autoridad competente. "El ambiente es normal. Es una fiesta ilegal que todo está tranquilo", comentaba por ejemplo el alcalde del pueblo cercano de Férez. "Todo estaba muy organizado, era impresionante", añadía. Entre los comentarios en las redes sociales también los había que no se sabe si son críticos o elogiosos, como el de @alvaro_velasco: "Cómo te tiene que ir la vida para terminar en una rave en un pueblo de Albacete hasta el 4 de enero".