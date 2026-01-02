Will Smith, demandado por presunto acoso sexual y despido improcedente

El actor estadounidense Will Smith ha sido demandado por el violinista Brian King Joseph, finalista de 'America’s Got Talent', por presunto acoso sexual, despido improcedente y represalias.

Según ha informado el medio 'Variety', los hechos se enmarcan en 'Based on a True Story: 2025 Tour', la gira musical del actor y rapero vinculada al lanzamiento de su primer álbum en dos décadas.

La demanda fue registrada el 31 de diciembre de 2025 ante el Tribunal Superior de California. En el escrito, Joseph sostiene que Smith habría incurrido en un “comportamiento depredador” y que lo habría “preparado de forma deliberada para una explotación sexual” durante el desarrollo de la gira.

Relato de los hechos

De acuerdo con la documentación judicial, Joseph afirma que el intérprete de 'Men In Black' lo contrató a finales de 2024 para actuar en un concierto en San Diego y que, posteriormente, le propuso incorporarse a la gira 'Based on a True Story' y colaborar en un nuevo álbum.

El demandante añade que, con el paso del tiempo, ambos habrían desarrollado una relación personal estrecha, en la que Smith le habría reiterado expresiones como: “Tú y yo tenemos una conexión especial que no tengo con nadie más”.

La demanda sitúa un episodio clave en la primera etapa del tour, en marzo de 2025, durante una parada en Las Vegas. Joseph sostiene que su bolsa, en la que se encontraba la llave de su habitación, desapareció durante varias horas antes de ser localizada y devuelta.

A partir de ese momento, asegura que sospechó que personal vinculado a la organización habría accedido a su habitación sin su consentimiento. Posteriormente, afirma haber encontrado objetos ajenos, como productos de higiene personal y medicación con receta, además de una nota que interpretó como una advertencia de que “un individuo desconocido pronto regresaría a su habitación para mantener actos sexuales” con él.

Según el escrito judicial, el músico comunicó lo ocurrido a seguridad del hotel, a representantes de Smith y a una línea policial. La demanda añade que, pocos días después, un miembro del equipo del actor lo habría acusado de inventarse el incidente y de intentar avergonzarlo, tras lo cual se le notificó su expulsión de la gira.

Un abogado de Smith ha negado las acusaciones en declaraciones a la revista 'People'. “Las acusaciones del señor Joseph relativas a mi cliente son falsas, carentes de fundamento y temerarias. Se niegan categóricamente y emplearemos todos los medios legales disponibles para abordar estas afirmaciones y garantizar que la verdad salga a la luz”, afirmó el representante del actor.