¿Quién es IlloJuan, la nueva pareja de Lola Índigo?

"2025 o un cachito más bien, pero que suerte de vivir en este mundo de colores". Con esta frase y un carrusel de imágenes y vídeos despidió el año la cantante Lola Índigo. Un gran año para la artista madrileña, actuando en el Metropolitano, la Cartuja o el Estadi Olímpic de Barcelona para presentar su último disco 'Nave Dragón'. Una gira de estadios que se puede vivir o revivir de nuevo tras la publicación del disco en directo 'La bruja, la niña y el dragón'.

En el apartado amoroso, también parece que Lola Índigo está viviendo un gran momento. Los rumores llevan tiempo vinculando a la cantante con el creador de contenido Illojuan. Pues bien, el youtuber malagueño aparece en el resumen del año de Índigo, ambos felizmente abrazados en una fotografía que podría acabar de confirmar su romance. Fotografía que Illojuan comentó con un corazón.

Cabe decir que en el resumen fotográfico de Juan Alberto no aparece la cantante.

Ambos ya habían compartido alguna fotografía juntos y con amigos. Y, de hecho, en octubre el influencer Javi Hoyos desveló una fotografía en la que, aparentemente, aparecen besándose en un restaurante.

Una filtración que Illojuan se tomó con humor. "Es el momento ya de decirlo. Me han pillado y tampoco pasa nada. El otro día nos hicieron una foto, la gente no respeta la privacidad. Pero ya está, os lo digo y lo confirmo", empezaba diciendo para luego compartir una imagen besando a uno de sus mejores amigos, Andrés.

Millones de fieles seguidores

Illojuan, antes también conocido como LMDShow, es uno de los principales streamers y creador de contenido españoles, con 4,5 millones de seguidores en Twitch, 2,68M en Youtube y 1,8M en Instagram. Su contenido, principalmente, es sobre videojuegos, siendo muy popular por su particular tono humorístico que le ha aupado como uno de los streamers más queridos y populares, con una comunidad muy fiel.

Tanto Illojuan como Lola Índigo salieron de relaciones amorosas antes de empezar a conocerse. El malagueño terminó una larga relación con la actriz de doblaje y presentadora Masi Rodríguez. Por su parte, Índigo terminó su romance con su pareja tras unos dos años de relación.

Aunque siguen sin hacerlo oficial, todo parece indicar que la relación entre Illojuan y Lola Índigo va viento en popa.