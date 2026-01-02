En Año Nuevo
La hija del actor Tommy Lee Jones, de 34 años, hallada muerta en un hotel de San Francisco
Victoria hizo algunas apariciones en cine y televisión a principios de la década de los 2000
Victoria Jones, hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, fue hallada muerta la madrugada del día de Año Nuevo en un hotel de San Francisco. Tenía 34 años. Según TMZ, el portal estadounidense que primero ha informado de la noticia, las autoridades investigan las circunstancias del fallecimiento, cuya causa aún no ha sido determinada, aunque por el momento no se sospecha que se trate de un hecho criminal.
Según informaron fuentes policiales y de los servicios de emergencia, los equipos del Departamento de Bomberos de San Francisco acudieron al hotel Fairmont a las 2.52 de la madrugada tras recibir un aviso por una emergencia médica. A su llegada, los paramédicos evaluaron a la víctima y la declararon muerta en el lugar. Posteriormente, la escena fue puesta a disposición del Departamento de Policía y de la Oficina del Médico Forense.
La policía confirmó que los agentes se personaron en el hotel poco después de las tres de la mañana, donde se encontraron con los servicios sanitarios y certificaron el fallecimiento de una mujer adulta. El médico forense inició entonces la investigación correspondiente. Hasta el momento, no se han facilitado más detalles oficiales.
Incursiones en la pantalla
Victoria Jones era hija de Tommy Lee Jones, de 79 años, y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley. Aunque mantuvo un perfil público discreto, tuvo algunas incursiones en el mundo de la interpretación durante su infancia y adolescencia. Debutó en el cine en 'Men in Black II' (2002) y participó posteriormente en la serie 'One Tree Hill' (2003) y en 'Los tres entierros de Melquiades Estrada' (2005), película dirigida por su padre.
Tommy Lee Jones es uno de los actores más reconocidos del cine estadounidense y ganó el Oscar al mejor actor de reparto por 'El fugitivo' (1993). A lo largo de su carrera ha participado en títulos como 'JFK', la saga 'Men in Black', 'No es país para viejos' y 'Lincoln'.
