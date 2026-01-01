Laura Escanes, espectacular en las Campanadas de TV3 con un diseño rojo de alta costura de Yolancris inspirado en el cine clásico

Por tercer año, Laura Escanes ha vuelto a brillar en las Campanadas de Fin de Año TV3, junto a su 'pareja' televisiva, el cantante Miki Núñez (aunque, en su caso, ya ha conducido el espacio por cuarta vez, ya que en 2022 se estrenó junto a la ganadora de 'Eufòria' Mariona Escoda). Si en su primera noche de Fin de Año en la tele autonómica, la creadora de contenido y presentadora de 'reality' de aventuras 'La travesssa', de 29 años, confió en un estilismo 'art nouveau' de Ze García, ahora, y por segunda vez, ha vuelto a confiar en una de las firmas más 'top' del diseño catalán, Yolancris, el binomio de las hermanas Yolanda y Cristina Pérez (Barcelona, 1978 y 1979), cuyos sofisticados vestidos de fiesta se han enfundado divas internacionales, como Rosalía, Lady Gaga, Shakira, las Kardashian y Beyoncé, entre otras.

Laura Escanes, con el 'look' rojo de Yolancris. / David Ruano

Esta vez, Laura y Yolanda se han decantado por un color muy diferente al tono cristal de otras 'uvas' de la presentadora. La firma barcelonesa ha creado un vestido corsé de inspiración clásica acompañado por un abrigo de tafetán. Un diseño único totalmente artesanal que, en palabras de la directora creativa de Yolancris "significa también crear una pieza que se siente, se vive y se recuerda".

Incluso antes de comenzar el proceso creativo, ambas se imaginaron el rojo como punto de partida para este 'look'.

🎬El cine de los años 50

El vestido rinde homenaje al cine clásico y a las siluetas icónicas de los años 50. Está confeccionado en encaje de algodón francés y tul de seda, con flores de tafetán elaboradas artesanalmente pétalo a pétalo. Su base técnica es un corsé de estructura larga, característico del archivo de Yolancris.

El 'look' incluye un abrigo de tafetán rojo, concebido como pieza escénica. Su volumen envuelve la silueta, preserva el misterio del diseño hasta el directo y aporta un movimiento elegante en cámara.

Además, Escanes ha escogido joyas de la firma Rabat para completar su 'outfit'.

Boceto del 'look' de Laura Escanes x Yolancris para las Campanadas de TV3 2025. / EPC

La inspiración

Todo el diseño nació de una conversación íntima entre Laura y Yolanda, y de la coincidencia por ambas partes de imaginar un diseño en rojo. El resultado combina la fuerza emocional del color, la técnica del corsé clásico y la artesanía del atelier de Barcelona.

🍯 2024, un panal de abejas

En las Campanadas de TV3 del año pasado, el color elegido fue el blanco. Se optó por un delicado tul bordado con cristales sobre el que se trabajó artesanalmente un intrincado 'patchwork', enriquecido con pinceladas doradas en jacquard, lúrex y guipur en tonos oro-argento.

Estos materiales se fusionaban a la perfección con formas orgánicas que emulaban un panal de abejas. Todo ello, enriquecido con pedrería en forma de hojas y ondas marinas, cuidadosamente recreadas con cristales.