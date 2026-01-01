Estopa apuesta por la alta sastrería en las Campanadas de RTVE con esmóquines de Félix Ramiro

Estopa también ha tenido su dosis de alta sastrería en las Campanadas de RTVE gracias al trabajo de Félix Ramiro, responsable del vestuario de los hermanos David y José Muñoz. El diseñador ha creado para ellos unas propuestas que apuestan por una elegancia sublime, en la que el guiño clásico de la sastrería tradicional se fusiona con el estilo más disruptivo y auténtico del dúo, demostrando que la sofisticación puede ir de la mano de la personalidad y la esencia artística.

El resultado es una imagen contemporánea, pulida y totalmente coherente con la identidad de Estopa, sin renunciar a su carácter cercano y genuino. Con esta colaboración, Félix Ramiro vuelve a poner de relieve su capacidad para reinterpretar el clasicismo desde una mirada actual, adaptándolo a perfiles únicos y alejados de los códigos convencionales, y reforzando su posición como uno de los grandes nombres de la alta sastrería española ligada a momentos históricos de la televisión.

El esmoquin de David Muñoz ha sido confeccionado mediante un proceso semiartesanal y presenta una silueta moderna, con la exquisita terminación que caracteriza al diseñador. La chaqueta, en lana fría 100% de color negro, luce solapas en punta de lanza de 8,5 centímetros en seda natural y doble botonadura cruzada de seis botones, con un cuidado especial en botones, bolsillos y acabados que definen el sello de la casa. El pantalón, también en lana fría negra, incorpora una cinturilla de 3,5 centímetros de altura y dos ceñidores laterales para un ajuste perfecto.

En el caso de José Muñoz, el esmoquin respeta el mismo proceso de sastrería, pero modifica la estructura del patrón para diferenciar su silueta. La chaqueta apuesta por un delantero recto, cierre de un solo botón y solapas redondeadas de seis centímetros, un diseño que mantiene la elegancia clásica pero con un matiz más suave y depurado, pensado para acompañar el estilo inconfundible del grupo sobre el icónico balcón de la Puerta del Sol.