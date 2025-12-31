Influencer
Violeta Mangriñán revela que sufrió un aborto este año
La influencer ha hecho un recordatorio de que las redes sociales no son un espejo fiel de la realidad y que durante los tres meses de sangrado no mostró toda la realidad para protegerse de aquellas personas que solo quieren hacer daño
La influencer Violeta Mangriñán se ha sincerado este martes en sus redes sociales y ha explicado que sufrió un aborto a principios de este año del que habría sido su tercer hijo/a, un anuncio que ha venido a raíz de su última publicación haciendo un recopilatorio del año 2025. "No todo ha sido bonito este 2025. Solo quería recordaros que no idealicéis todo lo que veis en redes, todos pasamos pormomentos duros aunque no los compartimos todos", ha escrito.
Madre de Gala y Gia, Mangriñán ha hecho un recordatorio de que las redes sociales no son un espejo fiel de la realidad y que durante los tres meses de sangrado no mostró la tristeza "sin sentido" y el insomnio que "ni la medicina china me pudo ayudar a menguar" para protegerse de aquellas personas que solo quieren hacer daño: "La información es poder", escribe.
Previamente, la influencer había dejado claro que no quería tener más hijos, hecho que también ha vuelto a aclarar este martes en su perfil: "Ni lo quería, ni lo quiero, por eso me puse un diu hace 4 meses. Lo que pasó evidentemente no se buscaba, pero los remedios que ponía entonces no fueron suficientes y por eso ahora llevo el diu, aunque tampoco nadie me garantiza que no vaya a pasar con el diu, ya me dijeron al ponérmelo que podía fallar", explica.
