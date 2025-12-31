Mamarazzis: "Sara Carbonero se recupera favorablemente, según su entorno"

Las Mamarazzis arrancan el 2026 como solo ellas saben: con glamour, rumorología, actualidad rosa y un toque de análisis con mirada crítica. Y es que el nuevo año no ha dado tregua. Apenas pasados los brindis y las uvas, la crónica social ya está ardiendo con noticias que van desde sustos hospitalarios hasta celebraciones familiares cargadas de simbolismo... y de nuevos rostros que se suman al árbol genealógico más mediático del país.

El cumpleaños de Juan Carlos en Abu Dabi

88 años no se cumplen todos los días. Y el rey emérito lo sabe. Por eso, el pasado 5 de enero decidió rodearse de los suyos en su ya habitual residencia de Abu Dabi, en lo que fue una celebración íntima pero muy significativa. Acompañado por las infantas Elena y Cristina, el monarca disfrutó de una reunión familiar que, aunque discreta, ha dado mucho que hablar.

¿El gran titular? La presencia de seis de sus nietos -todos los hijos de las infantas- con una ausencia más que notable: Leonor y Sofía, las hijas del rey Felipe y la reina Letizia, que una vez más no participaron en el encuentro. Una falta que, según apuntan fuentes cercanas al entorno del emérito, empieza a calar hondo y a provocar cierta melancolía en el rey Juan Carlos, quien echa en falta una mayor cercanía con esa parte de la familia.

Pero la sorpresa no termina ahí:la celebración ha estado marcada por la presencia de Joana Zot, pareja de Pablo Urdangarin; Olimpia Veracasa, novia de Miguel Urdangarin, y Sofía Khan, una joven canadiense vinculada sentimentalmente a Juan Urdangarin que se estrenaba por primera vez en un acto familiar. Las tres asistieron al evento y, según quienes estuvieron presentes, lo hicieron con total naturalidad, integrándose sin estridencias.

Esta presencia ha sido interpretada por muchos como una oficialización silenciosa, una forma de introducir poco a poco a estas jóvenes en el círculo más próximo del emérito, aunque sin flashes ni comunicados. Mientras tanto, Froilán, el más polémico de los nietos, también estuvo presente. Vive en Abu Dabi desde hace un tiempo, una decisión que, según el propio rey Juan Carlos, ha servido para “reconducir su vida”.

Ahora todas las miradas están puestas en la revista 'Hola', que podría estar guardando un reportaje exclusivo de esta reunión familiar, tal como ocurrió el año anterior. ¿Veremos en portada esa imagen con todos los nietos (y sus parejas) alrededor del rey emérito? Las apuestas están sobre la mesa.

Sara Carbonero: ingreso inesperado y prudencia absoluta

La otra gran noticia de la semana ha sido el inesperado ingreso hospitalario de Sara Carbonero, una figura querida y respetada dentro y fuera de los medios. La periodista se encontraba pasando las fiestas navideñas en Lanzarote junto a su pareja, el empresario canario José Luis Cabrera, y un grupo de amigos, cuando comenzó a sentirse mal y tuvo que ser trasladada al hospital, donde fue intervenida de urgencia e ingresada en la UCI.

La última imagen que había publicado en redes mostraba a una Sara serena, melancólica, mirando al mar con su habitual tono poético. Nada hacía presagiar el susto que vendría apenas unas horas después.

Aunque no se ha confirmado si este episodio tiene relación con el cáncer de ovarios que sufrió en 2019 y del que fue operada en varias ocasiones hasta 2022, desde su entorno han sido muy claros: “no está grave” y se está recuperando favorablemente. Aun así, se pide máxima cautela y respeto, tanto por su salud como por su familia, especialmente por sus dos hijos.

La intervención quirúrgica cogió a todos por sorpresa. De hecho, Sara tenía previsto regresar a Madrid para celebrar el cumpleaños de su hijo mayor, pero la evolución médica obligó a cancelar esos planes. Su pareja y amigos han permanecido a su lado, y no han faltado los mensajes de apoyo por parte de compañeros, amigos y seguidores.

Las Mamarazzis lo resumen con claridad: se trata de un tema sensible que requiere prudencia y empatía, sobre todo tratándose de alguien que, como Sara, ha vivido momentos duros expuestos a la opinión pública. Lo importante ahora es su bienestar y recuperación, y así lo han querido dejar claro desde su círculo más cercano.

Rosalía y Loli Bahia: Nochevieja juntas en Brasil y rumores al rojo vivo

Y mientras unos celebraban en familia, otras preferían el calor de Brasil y la brisa del Atlántico. La Nochevieja de Rosalía se ha convertido en el epicentro del nuevo salseo sentimental con nombre propio: Loli Bahia.

La cantante catalana ha sido vista en Río de Janeiro en actitud muy cariñosa con la modelo francesa, con quien pasó los últimos días del año. Las imágenes no dejan lugar a la imaginación: cogidas de la mano por la calle, compartiendo risas en la playa y entrando juntas al mar. ¿Ritual de amigas? ¿O algo más?

Loli, nacida en Francia de padre español y madre argelina, es una de las modelos más prometedoras del panorama europeo y ya ha trabajado con firmas de lujo como Chanel o Saint Laurent. Rosalía y ella se conocieron en París y mantienen una amistad muy estrecha desde entonces. De hecho, fue Loli quien ayudó a Rosalía con la fonética de una estrofa en árabe para su último disco.

Aunque ninguna de las dos ha confirmado (ni desmentido) una relación sentimental, los rumores se han disparado. Y no sería la primera vez que Rosalía mantiene una relación con otra mujer. Ya se le conoció un noviazgo con la actriz Hunter Schafer, protagonista de 'Euphoria', y ambas llegaron a confirmarlo públicamente tras meses de especulaciones.

Mamarazzis - Sara Carbonero.

Por ahora, las Mamarazzis recomiendan tomarse la historia con calma y sin conclusiones precipitadas. Aun así, ya hay quien apunta a que esta pareja podría dar mucho que hablar en 2026.

Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis