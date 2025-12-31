Qué sabemos (y qué no) de los rumores de relación entre Rosalía e Ilia Topuria

Ha llegado el final de año, y las revistas han querido adelantarse al brindis. Con las portadas ya en los quioscos antes de la llegada de Nochevieja, las Mamarazzis han entregado un episodio también “diferente”: telemático, con Lorena Vázquez conectada desde un camerino en Madrid, y con ese punto de improvisación 'glam' que solo puede traer una conexión a distancia y un repaso rosa de los que dejan deberes para 2026.

Entre rumores “bastante heavys”, rupturas que dan pena de lo bien que nos caían, aristocracia metida en líos inmobiliarios y Campanadas con sorpresa internacional, Laura Fa y Lorena Vázquez han despedido el 2025 con la libreta llena.

Rosalía e Ilia Topuria, un rumor que chirría por todos lados

El último episodio de este fructífero año en materia de relaciones entre famosos ha arrancado poniendo sobre la mesa las especulaciones que vinculan a Rosalía e Ilia Topuria. Al parecer, la cantante y el luchador estarían juntos (ya de por sí, “heavy”) y, además, de esta presunta relación se infiere que podría haber sido el motivo de la reciente ruptura del campeón del peso pluma. ¿El problema? Que ninguna de las dos es verdad, según las Mamarazzis.

Fa y Vázquez remiten a un detalle clave que, para cualquier periodista del corazón, es como una alarma en la redacción: las filtraciones solo llegan del entorno de él. Así, les chirría especialmente que la teoría se sostenga solo con comentarios de “amigos de Topuria” y no haya una sola imagen que confirme nada más allá de aquella coincidencia en el bautizo del hijo de Omar Montes, al que acudieron como padrinos. "No hay imágenes de ambos juntos" fuera de ese contexto, insisten.

De hecho, hay otra pieza que no encaja en este rompecabezas: desde el entorno de Topuria se estaría filtrando que a él "le gustaría una reconciliación" con su pareja hasta hace escasas semanas, la empresaria venezolana Giorgina Uzcategui; una información que choca frontalmente con la idea de una supuesta nueva relación con la artista. Y mientras tanto, deslizan las presentadoras del pódcast, Rosalía tendría la mirada puesta en un lugar "lejos del luchador". Blanco y en botella.

La lectura mamarazzi, pues, es bastante clara: en un “momento de imagen complicada de Topuria” tras la presunta denuncia que habría interpuesto su expareja contra él, esta historia le vendría de maravilla al peleador para desplazar el foco hacia un relato más amable y menos judicial que un presunto caso de violencia de género. Con todo, ellas lo zanjan sin medias tintas: “Aseguramos que ni hay relación ni nada que se le parezca”.

Macarena García y Enric Auquer: la ruptura que no queríamos escribir

Los problemas técnicos han obligado a adelantar una de esas exclusivas que se dan con un suspiro: Macarena García y Enric Auquer han roto. “Era una relación que nos gustaba muchísimo”, confesaban las Mamarazzis. Y es que el combo era perfecto: dos actores jóvenes, en pleno momento profesional, con esa química que se celebraba incluso desde la grada.

Ambos se conocieron rodando 'La casa en flames' y llevaban alrededor de un año y medio de relación. Primero llegaron las imágenes paseando por Madrid y después el salto a la alfombra roja, con posado incluido, en los Premios Feroz. Parecía una historia sólida, pero la vida (y los rodajes, y las agendas, y los aviones) ha impedido que la relación siguiese su cauce.

El motivo, según han contado las autoras del pódcast, ha sido la distancia, que “ha pasado de ser física a emocional”. Aun así, los dos implicados están en las islas Canarias, donde han pasado Navidad y pasarán Fin de Año. ¿Último viaje pactado? ¿Cierre elegante? ¿Intento de arreglar lo irreparable? Las Mamarazzis lo resumen con un diagnóstico simple: "La distancia les ha pasado factura".

Y en mitad de todo, una pincelada curiosa: Javier Ambrossi, hermano de Macarena, ha cogido un perfil más bajo, que no depresivo, en la ruptura que puso fin al binomio de Los Javis.

La Casa de Alba, detrás del disgusto inmobiliario que afecta a 75 familias

Si ya una ruptura es triste de por sí, el programa de esta semana ha adquirido un tono más sombrío apesadumbrado con el "disgusto" de 75 familias que tendrán que abandonar sus hogares en Madrid para dejar paso al nuevo negocio inmobiliario de la Casa de Alba. Así lo ha anunciado en exclusiva el diario 'El País', desde donde han informado de la enésima macrooperación inmobiliaria con consecuencias solo para los más desfavorecidos.

El contexto es el siguiente: la Casa de Alba tiene la propiedad de edificios históricos y patrimonio inmobiliario en la capital. Luego, ante el plan llamado ‘Reside’, por el que si solo rehabilitas edificios enteros puedes destinarlos a fines turísticos, la familia de la Duquesa ve una oportunidad de negocio que no están dispuestos a rechazar. ¿Qué implica esto en la práctica? Que vecinos de bloques en el centro de Madrid serán expulsados tras recibir la notificación de que sus contratos de alquiler no se renovarán.

Desde la Casa de Alba, según han contado Laura y Lorena, no han dado una respuesta oficial (cosas de las vacaciones de Navidad) más allá de confirmar que el plan está en marcha y que tendrán "mucho cuidado" con este proceso de rehabilitación. También aseguran que han tenido en cuenta a las familias y que ya les avisaron "con tiempo" mediante una carta. Por el momento, entre 40 y 50 familias ya habrían entregado las llaves y encontrado alternativa.

Eso sí, pese a que se deduce dicha transformación, de momento no confirman que esos inmuebles vayan a ser pisos turísticos. Las Mamarazzis han recordado, a su vez, que "la Duquesa nunca quiso apretar a los vecinos" con los alquileres, aunque también admiten que "aquella época tampoco contaba con una deshumanización tan heavy como la de ahora”. Traducido: antes también había aristocracia y patrimonio, pero el mercado no mordía así.

Chenoa y la icónica cobra: “efecto óptico" y un enfado que no caduca

De la vivienda a la nostalgia televisiva, porque hay cosas que España no supera. Una de ellas es la cobra de David Bisbal a Chenoa en el Palau Sant Jordi. La cantante se la ha vuelto a topar con sus fantasmas del pasado, esta vez en una entrevista con Miki Núñez, y ha dado su versión: fue un “efecto óptico”.

El detalle jugoso no es la teoría, que predica que todo fue fruto de un malentendido, sino lo que vino después: David Bisbal le escribió para decirle que le sabía mal y que había tratado de explicarlo. Ella, no obstante, lo sigue teniendo claro: "Demasiado tarde". Le reprocha, precisamente, esa tardanza con las explicaciones, algo que Lorena ha rematado afirmando que "por su carácter, [David Bisbal] no supo solucionarlo". Como consecuencia, por mucho que pasen los años y que las palabras, más despreocupadas que nunca, intenten cicatrizar esa herida, "las caras" de Chenoa al revivir el momento evidencian que sigue molesta.

Con todo, puede que esté cansada de arrastrar el episodio, pero aquello le abrió muchas puertas en su carrera profesional. Lo que no te mata… te da titular para dos décadas.

RTVE se vuelca con la música para competir en las Campanadas

Y de la cobra al confeti: las Campanadas vienen cargadas. La bomba llega de la mano de RTVE, que se lleva el gato al agua con una actuación de nada más y nada menos que Shakira. Más allá de este movimiento estratégico de la cantante colombiana, cuyo 'tour' del año que viene tendrá parada en nuestro país, lo mejor de todo es que este 31 de diciembre no vendrá sola: también se anunció una lista amplia de artistas, entre los que aparece La Oreja de Van Gogh, con estreno de nueva canción incluido. "Me parece algo supernovedoso", han coincidido las Mamarazzis sobre la apuesta de la televisión pública, que este año quiere espectáculo de verdad.

En el lado contrario, este año Cristina Pedroche “lo tendrá muy complicado”. ¿Y Mediaset? “No tengo ni idea de quién hace las Campanadas de Telecinco”, han reconocido antes de dar con los nombres de Sandra Barneda y Chuso Jones.

La futura vivienda de la Infanta Cristina en Barcelona

En un año plagado de titulares vinculados a la Casa Real, ha sido Cristina de Borbón la encargada de hacer los honores y ser el tema de despedida de este 2025. Según 'Diez Minutos', la Infanta ha adquirido una nueva propiedad en Barcelona: un piso de 305 m2, en una cuarta planta de un edificio de la avenida Pedralbes. La revista ofrece imágenes de la hermana de Felipe VI visitándolo con algunas personas implicadas en la operación inmobiliaria.

https://cdn.jwplayer.com/previews/1ZyAX3Yl-mB6XXHC2 Macarena García y Enric Auquer separan sus caminos a causa de la distancia

La gran pregunta es obvia: ¿se muda ya? Las Mamarazzis han podido confirmar que si bien "tarde o temprano va a acabar viviendo en Barcelona”, matizan que "no va a ser ya". Por ahora, su residencia y su trabajo siguen en Suiza, aunque sus visitas semanales y esta adquisición permiten sacar una conclusión clara: la mudanza no será inminente, pero está "en sus planes".

Dónde ver y escuchar a las Mamarazzis