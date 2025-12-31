El francés de George Clooney crispa al ejecutivo galo

El ministerio de Exteriores de Francia ha justificado este miércoles la concesión de la nacionalidad francesa a George Clooney, su mujer y sus dos hijos por su contribución, gracias a la notoriedad del actor estadounidense, a la influencia e imagen internacional de Francia.

Exteriores ofreció hoy esta explicación después de la polémica generada por el anuncio, esta semana, de esas nacionalizaciones, en particular por el conocimiento rudimentario por George Clooney de la lengua francesa, que es uno de los criterios oficiales para atribuir la nacionalidad.

Fuentes de Exteriores indicaron que la concesión de la nacionalidad francesa a Clooney fue a propuesta del titular del departamento, Jean-Noël Barrot, que tiene competencias para darla con un procedimiento excepcional a un extranjero que lo pide y que "contribuye con su acción emérita a la imagen de Francia y a la prosperidad de sus relaciones económicas internacionales", según recoge Efe.

En el caso de George Clooney, tanto él como su esposa, la abogada de origen libanés Alma Alamuddin, y los dos hijos de ambos, Ella y Alexander, tienen una "residencia permanente" en Francia, en concreto una gran propiedad en la localidad de Brignoles, en la Costa Azul.

El departamento de Exteriores insiste en que Clooney y su esposa son una baza para la proyección de Francia.

Según afirma el ministerio, Clooney "ocupa un lugar de primer plano en la industria cinematográfica a escala mundial, y no puede más que contribuir a la promoción de Francia en este sector económico esencial".

Y por lo que respecta a su mujer, el departamento apunta que "en tanto que abogada de renombre especializada en derecho internacional y en derechos humanos, colabora de forma regular con instituciones universitarias y con organizaciones internacionales instaladas en Francia".

La conclusión del Ministerio es que tienen "vínculos personales, profesionales y familiares fuertes" con Francia y afirma que para conseguir la nacionalidad cumplieron "un procedimiento riguroso" que incluyó, entre otras cosas, investigaciones sobre cuestiones de seguridad y entrevistas en la Prefectura (delegación del Gobierno).

La polémica por esta nacionalización surge de las declaraciones de la ministra delegada de Interior, Marie-Pierre Vedrenne, que ha manifestado este miércoles ciertas reservas a la concesión de la nacionalidad a Clooney y a su familia porque se puede estar enviando un mensaje de falta de equidad en el tratamiento de todos los demandantes y de que hay "dos varas de medir".

Vedrenne reaccionaba, en una entrevista a la emisora France Info, al hecho de que el mismo actor reconocía a comienzos de mes que sigue siendo "muy malo" en francés pese a llevar "cuatrocientas horas de clase" de lengua.

Se da la circunstancia de que a partir de este 1 de enero se endurecen las condiciones sobre el conocimiento de la lengua francesa para obtener la nacionalidad y para que los extranjeros no comunitarios puedan conseguir un permiso de residencia de larga duración.