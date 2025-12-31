5.000 drones despiden 'Stranger Things' desde el cielo de Las Vegas

La popular serie de Netflix 'Stranger Things' echará el cierre en España esta madrugada, poco después de las campanadas de Año Nuevo, tras cinco temporadas. En Estados Unidos el último capítulo se verá en 31 de diciembre por el cambio horario y como previa a este esperado final, el cielo de Las Vegas (Nevada) acogió este martes un espectáculo nocturno en que participaron 5.000 drones.

El espectáculo, que llevaba por título 'One Last Adventure: Las Vegas', recreó con luces a algunos de los personajes más conocidos de la serie, así como algunos de sus símbolos y a momentos icónicos que ha dejado, desde los paseos en bici de sus protagonistas a los enfrentamientos con los aterradores Demogorgons.

El espectáculo pasa por ser uno de los más grandes hechos jamás en Estados Unidos con drones para promocionar una serie y quiere consolidar 'Stranger Things' como fenómeno cultural y tecnológico más allá de su éxito televisivo.