Rosalía e Ilia Topuria, ¿juntos? ¿Qué se sabe de los rumores de romance entre la cantante y el boxeador?

Desde hace días, en las redes sociales se habla de una posible relación sentimental entre Rosalía y el luchador Ilia Topuria, a raíz de múltiples rumores que apuntan a que ambos podrían ser algo más que amigos.

La cantante atraviesa un buen momento en su carrera profesional tras el lanzamiento de su álbum 'LUX', que ha sido todo un éxito y ha batido varios récords, como convertirse en el álbum más reproducido en un solo día por una artista hispanohablante. En el plano sentimental, Rosalía vive una época muy tranquila después de la ruptura de su compromiso con el cantante Rauw Alejandro en 2023 y su relación posterior con el actor estadounidense Jeremy Allen White, protagonista de la serie 'The Bear', que terminó a finales de 2024.

Por su parte, Topuria se encuentra en un momento personal complicado después de su separación de Giorgina Uzcategui, empresaria e influencer, con quien tiene una hija. El luchador de artes marciales mixtas anunció el mes pasado que se alejaba temporalmente del deporte y denunció haber recibido amenazas y presiones en los últimos meses, vinculadas a la difusión de acusaciones por presuntos malos tratos. Según explicó, habría sido extorsionado para silenciar dichas declaraciones, por lo que se encuentra en una batalla legal con su expareja.

Padrinos del hijo de Omar Montes

Los rumores sobre una posible relación entre ambos comenzaron cuando Omar Montes publicó una foto en Instagram en la que anunciaba que Rosalía y Topuria serían la madrina y el padrino de su hijo Ismael.

Además, ambos han sido vistos juntos en varios eventos sociales. Hace meses, la cantante fue vista acudiendo a uno de los combates del luchador, mientras que Topuria estuvo presente en la 'listening party' del disco de Rosalía y posteriormente fue a la gala de Los40 Music Awards en el Roig Arena de Valencia, donde la artista interpretó en directo el tema 'Reliquia', una de las canciones de 'LUX'.

Por otro lado, 'Informalia' publicó recientemente que, durante este otoño, algunas fuentes aseguraron que la artista catalana habría estado en la residencia del luchador en varias ocasiones, e incluso que fue vista en su casa en albornoz. Esto, aunque no confirma ningún romance, sí que refuerza la idea de que ambos mantienenen una amistad cercana.

No obstante, en el programa de Telecinco 'El tiempo justo', la periodista Leticia Requejo explicó que había hablado con el entorno de ambos y aseguró que estos habían negado que tuvieran una relación sentimental, señalando que solo son "amigos esporádicos". Las Mammarazzis de EL PERIÓDICO, Laura Fa y Lorena Vázquez, también han restado importancia a los rumores, afirmando que no hay nada entre ellos e incluso asegurando que el boxeador "aún no ha superado" su ruptura con Uzcategui y que "nos quedan por ver muchos capítulos".

Ninguno de los dos implicados se ha pronunciado públicamente al respecto sobre los rumores, por lo que habrá que esperar para saber si Rosalía e Ilia Topuria serán una de las parejas de 2026 o si todo quedará en simples habladurías.