Primera foto ‘oficial’ de Fernando Alonso y Melissa Jiménez como pareja… y en pleno embarazo

La relación y el embarazo del piloto asturiano Fernando Alonso y la periodista de Sallent Melissa Jiménez era un rumor que durante semanas corrió por el 'paddock' de la Fórmula 1 hasta que hace diez días la revista '¡Hola!' lo confirmó. Ahora, la pareja ha dado un paso más y ha publicado su primera fotografía juntos. Será el primer hijo de él y el cuarto de ella.

A Alonso, de 44 años, y a Jiménez, de 38, se les había visto más de una vez en los circuitos (que ella cubriera la Fórmula 1 fue una coincidencia perfecta), pero ninguno de los dos había confirmado nunca la relación. Ni en entrevistas, ni con publicaciones, ni nada de nada: era algo que todo el mundo sabía, pero que ni uno ni otra se habían preocupado de anunciar. Hasta ahora, que juntos serán padres.

El piloto asturiano se encuentra de vacaciones ahora que ha terminado la temporada, justo en el paréntesis navideño. Su equipo sigue preparando el coche para el año que viene, pero después de una temporada viajando por todo el mundo, un descanso es más que merecido. Alonso está disfrutando al máximo en Mónaco, donde reside habitualmente, y está disfrutando como un niño pequeño de su espectacular colección de coches. Y lo hace acompañado de Jiménez.

Hace unos días, en un domingo cualquiera, Alonso volvió a salir de ruta con un coche que él mismo diseñó: el Aston Martin Valiant. Un vehículo espectacular con más de 700 caballos de potencia y un precio de alrededor de dos millones de euros.

El detalle que más ha llamado la atención, sin embargo, no ha sido el coche sino lo que se ve en una de las imágenes que ha compartido: en un reflejo del Valiant aparecen los dos posando. La típica foto improvisada que luego te gusta y acabas colgando. Una instantánea que confirma su relación y también su naturalidad, ya que aparecen cómplices y sonrientes en la ventanilla del coche, como una pareja de jóvenes enamorados celebrando que uno de ellos se ha sacado el carnet. Pero aquí con algunos años más de experiencia al volante y con un coche de más de dos millones de euros, claro.