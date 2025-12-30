Muere Tatiana Schlossberg, la nieta de Kennedy a la que se le diagnosticó leucemia a los 35 años

Tatiana Schlossberg, hija de Caroline Kennedy y Edwin Schlossberg y nieta del fallecido presidente de EEUU John F. Kennedy, ha fallecido esta martes en Nueva York, según ha anunciado su familia. La joven, de 35 años, hizo público hace unos meses que le quedaba menos de un año de vida a causa de una leucemia mieloide, que le fue detectada poco menos de un año después de dar a luz a su segunda hija.

Periodista de carrera, compartió el diagnóstico y sus circunstancias en artículos de prensa y en redes sociales el pasado noviembre, lo que provocó mucha conmoción en todo el mundo, por las circunstancias. Tras someterse a tratamientos de quimioterapia e inmunoterapia, ha fallecido este martes. Deja marido y dos hijos, de tres y un año.

Schlossberg era la nieta menor del presidente más joven de EEUU, que fue asesinado en Dallas en 1963, y a quien no llegó a conocer puesto que murió cuando su madre, Caroline, era aún una niña. Era también sobrina de John John Kennedy, fallecido en accidente de avioneta con su esposa, Caroline Besette, en 1999. Y nieta de Jackie Kennedy Onassis, y sobrina nieta de Robert Kennedy, también asesinado cuando era fiscal general de EEUU. Uno de sus tíos, Robert F. Kennedy, es el actual y antivacunas secretario de salud del gobierno de Robert Trump.